Po třech minutách hry si dojel kotouč na zadní mantinel, obkroužil branku a z kruhu schoval svou střelu za obránce. Jakub Flek poslal Energii v Liberci do vedení. „Vstoupili jsme do toho dobře, podařilo se nám vstřelit první branku. Od té chvíle to s námi ale šlo z kopce. Ztráceli jsme puky ve středním nebo útočném pásmu a soupeř měl smrtící protiútoky, ze kterých nás vytrestal. Liberec byl lepším týmem,“ přiznal střelec úvodního gólu utkání.

Energie nakonec zapsala třetí prohru v řadě, k tomu nepříliš lichotivé skóre. „Není to příjemné, v Boleslavi jsme dostali jedenáct gólů, v dalším zápase jsme ale nastoupili jako jiný tým a podařilo se nám vyhrát. Doufám, že se nám to podaří znovu, byť jedeme na další utkání do Třince. Máme teď dva dny volna, takže si odpočineme, potrénujeme a vlítneme na Třinec,“ říká bojovně naladěný Jakub Flek, který kvůli reprezentačnímu srazu přišel o své parťáky z útoku Lauka s Kašem.

Karlovarské družině schází sehrát do konce roku ještě čtyři utkání, to nejbližší v pondělí v Třinci, hned ve středu hostí Energie pražskou Spartu, v pondělí 28. prosince čeká tým z lázeňského města cesta do Českých Budějovic a letošní kalendářní rok uzavřou svěřenci Martina Pešouta 30. prosince na domácím ledě podkrušnohorským derby s Litvínovem.

„Zápasy jdou rychle za sebou, takže nemá cenu se v tom nějak utápět a věšet hlavu. Ještě je hromada utkání před námi, takže na to musíme zapomenout a šlápnout do toho znovu. Chyby si rozebereme na videu, řekneme si k tomu věci, které by se nám stávat neměly, a z toho se ponaučíme,“ uzavírá karlovarský útočník s číslem 9 nepovedený zápas v Liberci.