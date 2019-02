Karlovy Vary - Dlouhých třináct zápasů čekali hokejisté Karlových Varů spolu se svými příznivci na tříbodový zisk. Černá série je přerušena. Energie v úterý na domácím ledě porazila Olomouc 2:0.

Domácí nasměroval k výhře již ve 4. minutě Beránek, který parádně zužitkoval přihrávku Romana Vlacha. Vedení Energie potom pojistil po polovině zápasu, konkrétně ve 34. minutě, Balán za asistence Mikúše.

„Zápas moc krásy nepobral, spíše to byl urputný boj,“ poznamenal hostující kouč Zdeněk Moták. Jeho svěřenci se sice snažili o zvrat, vstřelit branku se jim ale nepodařilo. „Ve třetí třetině jsme si vytvořili několik gólových šancí, víc nám ale domácí svou hrou nedovolili. Bylo tam mnoho tečovaných a vyražených střel, takže se puk na Novotného ani nedostal,“ krčil rameny.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli, když už tam byl nějaký problém, podržel nás Filip Novotný,“ mohl být spokojen karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Filip chytal výborně, to musím uznat,“ přidal olomoucký trenér.

Hanáci tak ani podruhé v Karlových Varech neskórovali. „Karlovarská aréna je pro nás zakletá, ve dvou zápasech jsme nedali ani gól. Domácím musím pogratulovat,“ řekl Zdeněk Moták.

„Měli jsme v utkání sice spoustu nepřesností, ale to bylo trochu spojeno s naší nepohodou. Ale ta extrémní bojovnost a nasazení, jak nám útočníci pomohli v obraně, to nám dnes přineslo tři body. Velká pochvala do kabiny,“ vzkázal na závěr Tomáš Mariška.