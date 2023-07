/HOKEJ/ Úvodní fázi náročné přípravy na novou sezonu mají hokejisté karlovarské Energie úspěšně za sebou. Trenérský štáb Davida Bruka naordinoval svým svěřencům deset týdnů poctivé dřiny, po kterých ale čeká na hráče jen krátké volno. Už v pondělí 17. července totiž zahájí další tréninkovou fázi.

Hokejisté karlovarské Energie mají za sebou první fázi suché přípravy. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Daniel Kubelka

Jiný formát přípravy, než bylo v uplynulých letech obvyklé, zvolili trenéři pro úvodní fázi. Na hráče čekalo hned deset týdnů, po kterých ale nenásleduje dlouhé volno, nýbrž jen krátký oddych.

„Rozhodli jsme se ten model trošku změnit. Udělat delší přípravu a kratší volno mezi letní přípravou a ledem. Dříve to byly vždy minimálně tři týdny, a to se nám zdálo příliš dlouhé. Po sezoně hráči dostali velmi dlouhé volno, aby se dali zdravotně i psychicky dohromady. Věříme tomu, že tento model pro nás bude lepší a výhodnější,“ říká k právě ukončené letní přípravě David Bruk, hlavní trenér Energie.

Jeho slova potvrzuje i Martin Iterský, nový kondiční trenér Energie. Zkušený kouč, který v minulosti působil u národního týmu, na Spartě či v Kometě, měl celou letní přípravu týmu na starosti.

„Věřím tomu, že kluci mají mít po těch deseti týdnech volno, ale myslím si, že deset dní je absolutně ideální k tomu, aby na týden odjeli někam na dovolenou. S rodinou, klidně k moři, odpočinout si, zároveň ale aby neztratili nic z toho, co natrénovali. Po čtrnácti dnech už ztrácíte čím dál tím více,“ osvětluje hlavní důvody toho, proč se trenéři Energie rozhodli změnit zavedený model.

Příprava není jen o hrubé síle, ale hodně také o datech. Ta Martin Iterský a jeho tým bohatě využívá. Deset týdnů tvrdé dřiny v posilovně mají energetici za sebou, jenže to je jen začátek na dlouhé cestě za vysněnými úspěchy. „Z pohledu hráčů to sice může vypadat, že to nejhorší už mají za sebou, jsme ale teprve na začátku. Za pár dní půjdeme poprvé na led, a to je pro nás to nejdůležitější. Jsem spokojený, jak kluci k přípravě přistoupili, nemůžu říct k jejich přístupu půl slova. Snažili jsme se z nich dostat maximum,“ hodnotí Iterský pozitivně průběh letní přípravy i nasazení všech hráčů. Těm se navíc i při náročném silovém tréninku vyhnula větší zranění.

„Příprava probíhala velice dobře a klukům se vyhnula vážná zranění. Byly tam jen drobné věci, které je nevyřadily na delší dobu z tréninku, ale maximálně na dva až tři dny. Celkově s přípravou i výsledky závěrečných testů jsme spokojeni,“ hodnotil kladně přípravu i hlavní kouč Energie. Ten měl během uplynulých týdnů možnost vidět na tři desítky hráčů. Kromě těch, kteří budou patřit do základního kádru Energie, s týmem trénovali i odchovanci Robin Sapoušek a Jan Bednář, kteří se připravovali na novou sezonu v zámoří. Tak jako každý rok svou šanci dostali i junioři Energie. S týmem tak trénovali i Matyáš Adámek, Adam Dybal, Matteo Kočí a Filip Krajčík.

S týmem se na sezonu připravoval i odchovanec klubu Robin Sapoušek. „S jejich přístupem jsme byli spokojeni. Kluci umí trénovat a mají charakter, proto dostali šanci v áčku. Samozřejmě zjistili, že je čeká ještě hodně práce, protože během letní přípravy je jí tam hodně a hodně silového tréninku a ten silový aspekt jim tam ještě trošičku chybí. Jsou to ale mladí kluci a mají čas na tom pracovat. Chtěli bychom je zabudovat do týmu, ale záleží to hlavně na nich,“ přidává na adresu mladých talentů klubu.

A co čeká na energetiky dál? Už v pondělí 17. července se vrátí zpět k tréninku, kdy je čeká ještě jeden suchý trénink. O týden později, tedy v pondělí 24. července, pak zahájí přípravu na ledě. Úvodní přátelský duel rozehrají karlovarští hráči v úterý 8. srpna na ledě Mladé Boleslavi, doma se v rámci přípravy poprvé představí ve čtvrtek 17. srpna v derby zápase proti Plzni. Na všechna přátelská utkání mají vstup zdarma fanoušci, kteří si zakoupili permanentní vstupenku na sezonu 2023/24, jejichž prodej stále probíhá. Předprodej jednotlivých vstupenek na domácí přípravné duely pak začne 3. srpna.

