Hokejisté sokolovského Baníku vstoupili do třetí třetiny Chance ligy prohrou. Ve 27. kole prohráli na ledě Frýdku-Místku tříbrankovým rozdílem 2:5. Sokolov tak čeká na vítězství za tři body již osm zápasů v řadě.

HC Frýdek-Místek – HC Baník Sokolov 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). | Foto: Samuel Rychecký

„Myslím si, že první, co je potřeba zmínit, ačkoliv se na to nechceme nijak vymlouvat je, že byla extrémně těžká cesta do Frýdku. Jeli jsme sem asi jedenáct hodin,“ připomněl obránce Sokolova Adam Rulík náročnou cestu, kterou baníkovci k utkání absolvovali z důvodu sněhové kalamity.

První gól padl v hale Polárky ve 13. minutě. Domácí Ramík nabruslil velmi rychle do sokolovské obrany, puk sice ztratil za sebou, ale vyzvedl si jej z druhé vlny najíždějící Veselý, který otevřel účet duelu, kdy svou trefou překonal brankáře hostů Hamalčíka.

Rysové po vstřelené brance ještě více přitlačili na obrátkách, ale svou převahu již nedokázali brankově zúročit. Naopak největší šanci Sokolova měl v 18. minutě Novotný, který ale na domácí brankáře Švančaru nevyzrál.

To do druhé třetiny naskočil aktivně Baník, který se dočkal zaslouženého vyrovnání, o které se zasloužil v přesilové hře ve 32. minutě Vracovský. Baník si i nadále držel převahu, ale nakonec dojel na svou nedisciplinovanost, když v závěru druhé periody nabídl domácím výhodu přesilovky pět na tři, kterou Frýdek-Místek dokázal využít, když se zapsal do střelecké listiny Oskar Haas. A další dvojnásobnou přesilovku nabídl Sokolov domácím na začátku třetí třetiny, kdy postupně zasedli na trestnou Vrdlovec a Křemen.

Tím tak ve 42. minutě domácí odskočili Západočechům na rozdíl dvou branek, kdy se prezentoval úspěšnou střelou od modré Kowalczyk, který zužitkoval i druhou dvojnásobnou přesilovku domácích. Sokolovský výběr navrátil zpět do utkání kontaktní branku v 51. minutě Daniel Kružík, který upravil na 2:3.

Rysové si však vzali dvoubrankové vedení zpět, v 53. minutě objel Sedlák sokolovskou branku a zasunul puk počtvrté za Hamalčíka. „Soupeř jednoznačně rozhodl v přesilových hrách. Z naší strany samozřejmě byla chyba, že jsme se nechali dvakrát vyloučit do tří. A pak jsme již neměli sílu to dotáhnout,“ narážel Rulík na rozhodující moment duelu.

Baník se sice nevzdával, ale domácí si již výhru pohlídali, když navíc v 57. minutě se blýskl druhou brankou v duelu Kowalczyka. „Ačkoliv ty podmínky a situace pro nás nebyla vůbec příznivá, tak si myslím, že jsme odehráli, ač ne výsledkově, ale herně, slušné utkání,“ doplnil k utkání Rulík.

OBRAZEM: Rezerva Pardubic uspěla v Sokolově po nájezdech