Pardubice, Litvínov – Karlovy Vary se znovu přiblížily záchraně. I po dalších dvou kolech skupiny o udržení energetici drží šestibodový náskok na třináctý Chomutov. Do konce play-out chybí každému týmu sehrát tři zápasy.

V pátek mezi mantinely posledního celku extraligy Karlovarští tahali za kratší konec. V aréně pardubického Dynama prohráli 5:1. „Domácí měli rozhodně více sil než my. Nechali v předchozím zápase odpočívat všechny své opory a to bylo podle mě klíčové. My jsme se do zápasu pořádně dostali až po první inkasované brance. Dohnala nás těžká série z poslední doby, kdy hrajeme všechny zápasy na krev a o gól,“ řekl k vystoupení v Pardubicích karlovarský asistent Tomáš Mariška.