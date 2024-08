První třetina přinesla pohlednou akci Jiřího Černocha, která však vytouženou brankou neskončila. Pak už na řadu přišly přesilovky, ale jak Mladá Boleslav, tak i v závěru první třetiny Energie, ji nevyužily.

Navíc v úvodu druhé třetiny, kam si Energie přesilovku přenesla, dostaly Vary výhodu trestného střílení, který však Vojtěch Čihař nevyužil.

A tak gólově udeřilo na straně druhé, když ve 38. minutě odčaroval kouzlo karlovarského brankáře Dominika Frodla mladoboleslavský Pyrochta. Posléze měly oba týmy k dispozici několik přesilových her, ale ani jednu nedokázaly využít, a tak si Bruslaři připsali na účet těsnou, ale o to cennější výhru 1:0.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (HC Energie Karlovy Vary): Bylo vidět, že soupeř měl lepší pohyb, vypracoval si víc šancí. Nakonec jsme byli rádi, že nás Frodo držel až do posledních vteřin, dával nám šanci vítězství. Bohužel jsme to tam nedotlačili, ale nemůžeme chtít vyhrát, když je tam tolik faulů. Tam musí být maximálně polovina těch faulů, protože to kluky zbytečně stojí síly a ta potom chybí v zakončení.

Richard Král (BK Mladá Boleslav): Musím kluky pochválit za nasazení, tam není co vytknout. Hra dozadu byla z naší strany slušná, nebylo tam moc velkých chyb až na ten nájezd. Moc faulů, snad sedm vyloučení, to je strašně moc na jeden zápas. Potřebujeme se zlepšit směrem dopředu, na jeden gól budeme těžko vyhrávat. Jinak vítězství se cení, spokojenost.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 0:1 (0:0, 0:1 0:0). Branka a nahrávka: 38. Pyrochta (Malát). Rozhodčí: Jaroš, Kostourek – Hnát, Šimánek. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 1169.

HC Energie Karlovy Vary: Frodl (Habal) – Moravec, Mikyska, Rulík, Plutnar, Šalda, Tureček – Gríger, Ilomäki, Kofroň – Jiskra, Černoch, Procházka – Váňa M., Čihař, Kružík – Redlich, Šír, Koffer.

BK Mladá Boleslav: Furch (Růžička) – Pyrochta, Havlín, Gewiese, Lintuniemi, Čech, Pavlík – Gardoň, Lakatoš, Doležal, Buchtele, Čajka, Rekonen, Dvořáček, Závora, Stránský, Zvagulis, Malínek, Malát.