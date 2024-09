"Sparta hrála doma a navíc předtím prohrála s Kladnem, tak jsme věděli, že na nás vletí a budou hrát hodně aktivně. To se potvrdilo a my jsme potřebovali ustát ten jejich počáteční tlak. To se nám výborně podařilo. Myslím si, že jsme ten začátek odehráli velmi dobře. Všichni do jednoho jsme odehráli super zápas," neskrýval radost po premiérové výhře v extralize útočník Varů Dávid Gríger.

Energetici vyrazili do hlavního města s jasným cílem - skórovat a přivézt body. Úvodní velkou šanci měla domácí Sparta, když Horák unikl sám na Frodla, ale i přes efektní kličku karlovarského gólmana nepřekonal. Vzápětí zahrozili i hosté, když se do přečíslení dostali Gríger se Salstenem, jejich kombinace však nebyla dotažena do gólového konce. V 15. minutě se sparťanská aréna sice radovala po teči Kryštofa Hrabíka, který usměrnil puk za Frodla, trenér Energie však využil možnosti výzvy. Ta potvrdila, že se autor gólu pohyboval v brankovišti, a tak rozhodčí branku neuznali. Skóre tak zůstalo bezbrankové až do konce úvodní dvacetiminutovky.

Ve druhé třetině energetici konečně prolomili střeleckou smůlu a po 153 minutách ukončili gólový půst. Tomu předcházelo několik solidních šancí na straně domácího celku, ale výtečný Frodl si se všemi pokusy sparťanských útočníků poradil. Ve 34. minutě se blýskl nováček v karlovarském dresu Tarmo Reunanen. Finský obránce předvedl povedenou kličku a prostřelil domácího gólmana. Jeho premiérová trefa v novém působišti se zároveň stala prvním gólem Energie v letošní sezoně. Sparta se natahovala po vyrovnávacím gólu, David Vitouch se ocitl v mezikruží a tvrdou ranou prověřil brankáře Energie, který byl znovu stoprocentní a udržel čisté konto až do konce druhého dějství, čímž poslal Karlovarské do kabiny radostnější.

Úvod závěrečného dějství patřil Vítu Jiskrovi, jehož střela z mezikruží však Kořenáře nepřekvapila. Ve 46. minutě se Energie konečně dočkala první přesilovky. V ní se naskytla ideální šance Jiřímu Černochovi, který po ukázkové souhře mířil do odkryté branky, ale v rozhodujícím momentu selhal. Energetici však početní výhodu nakonec přece jen využili. Opět předvedli krásnou kombinaci, kterou tentokrát přesně zakončil Dávid Gríger.

Sparta dostala ideální příležitost vrátit se do zápasu v 52. minutě, když se nedovoleného zákroku dopustil Mikyska a brzy poté i Tomáš Redlich. Pražané tak měli k dispozici minutu dlouhou dvojnásobnou přesilovou hru. Tu však nedokázali zužitkovat, především díky famóznímu výkonu Dominika Frodla.

Karlovarská brankářská jednička sice inkasovala tvrdou ránu do oblasti třísel, ale po komerční přestávce se vrátila mezi tři tyče. V závěru Sparta vsadila vše na jednu kartu a odvolala brankáře. Riskantní taktika se vyplatila, když Kryštof Hrabík z předbrankového prostoru a připsal Frodla o čisté konto. Karlovy Vary dovedly napínavý závěr utkání do vítězného konce a energetici si připisují první výhru v letošní sezoně.

"Každá výhra samozřejmě potěší (úsměv). Každý soupeř je nepříjemný, ale Sparta je Sparta, takže každý se určitě proti ní chce ukázat. My jsme poslední dva zápasy ani nedali gól. Říkali jsme si, že jdeme na Spartu a musíme do toho dát všechno. Samozřejmě jsme si uvědomovali, že nejsme v tomto zápase favorité (úsměv). To nám možná hrálo trochu do karet a znovu se budu opakovat (smích). Každý odvedl skvělý výkon, odmakali jsme to jeden za druhého a od toho se musíme odrazit," přeje si karlovarský útočník další bodové zisky.