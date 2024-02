/FOTOGALERIE/ Speciální utkání, speciální zážitek nejen pro hokejisty, ale také fanoušky. Sparkasse Vogtland Arena v německém Klingenthalu se prohýbala v rámci Hockey Outdor Triple v základech. V západočeském derby, které se premiérově odehrálo pod širým nebem pod skokanským můstkem, ovládli před zraky 13 000 fanoušků hokejisté Plzně, kteří porazili karlovarskou Energii 5:2.

Sparkasse Vogtland Arena, Klingenthal: HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Na první trefu, která otevřela západočeské derby pod širým, nemuseli fanoušci dlouho čekat. Již ve třicáté vteřině poprvé pohnuli ukazatel skóre hosté z Plzně, jmenovitě Miroslav Indrák, který gólově zužitkoval brankovou pobídku Adriána Holešinského – 0:1.

Vedení však Plzni vydrželo pouze do 3. minuty, když se úspěšnou střelou z prostoru pravého kruhu blýskl Daniel Kružík – 1:1. Poté oba týmy předváděly svižné tempo, které okořenil v 11. minutě famózním zákrokem brankář Škody proti střele Filipa Koffera, který nasměroval svůj jedovatý pokus na plzeňskou svatyni z levého kruhu.

Následně pozlobila energetiky v závěru první třetiny Plzeň, když nastřelila konstrukci Frodlovi branky. Plzeňáci si vzali v západočeském derby zpět ve druhé periodě, přesněji ve 28. minutě. Tentokrát naservíroval na zlatém podnosu Adriánu Holešinskému gólovou pobídku Jan Schleiss 1:2.

Ve 33. minutě již vedli hokejisté Škody o dvě branky, když v oslabení udeřil po chybě v rozehrávce v podání Dalimila Mikysky plzeňský kapitán Jan Schleiss, který dotlačil puk do karlovarské klece – 1:3.

V dalším průběhu si oba týmy připravily několik střeleckých pokusů, ale ty již správný cíl nenašly. Ve třetí třetině šla Plzeň v Klingenthalu do třígólového trháku, když využila přesilovou hru, když se do kolonky střelců zapsal Jakub Lev – 1:4.

Indiáni v končící 46. minutě přidali pátou trefu, to si finský zadák Aleksi Laakso najel naproti kotouči, který k němu jel do prostoru pravého kruhu, který poslal puk z první a poslal jej nechytatelně do horní části karlovarské branky, čímž vyhnal z klece Varů Frodla, kterého vystřídal mezi třemi tyčemi Vladislav Habal – 1:5. Jiskru naděje energetikům vykřesal využitou přesilovkou v 51. Tomáš Bartejs, na víc, už ale Energie nestačila, a musela pod širým nebem skousnout druhou prohru v západočeském derby v řadě. Již v neděli 18. února čeká Energii další zápas, když se v KV Aréně od 15.30 hodin utká s Mountfieldem HK.