Dominiku, máte za sebou vyrovnané utkání s úřadujícím mistrem, nakonec berete ze zápasu bod. Dá se mluvit o spokojenosti?

Celé utkání se mi hodnotí těžce. Nemyslím si, že by to byl náš nejlepší zápas, ale myslím si, že jsme odehráli i horší. Nehráli jsme v takovém tempu, ve kterém nastupujeme ve většině zápasů. Poslední tři utkání nevypadají tak, jak bychom si přáli. Výsledky tomu také odpovídají. Na jednu stranu je vcelku pozitivní, že jsme získali alespoň bod, ale v naší situaci, kdy chceme bojovat o šesté místo, je jeden bod zkrátka málo. V posledních zápasech jsme dostali hodně gólů. V našem případě je to chyba obrany, ovšem za tím se skrývá mnohem více věcí. Například jsme výrazně silnější s kotoučem oproti soupeři, jsme lepší v ofenzivě, netrávíme tolik času v obranném pásmu. Proti mužstvům, jako je Brno, Sparta nebo právě Třinec, je strašně těžké hrát většinu času v obraně. Projeví se to na nás také fyzicky. Ono se to možná nezdá, ale mnohem více sil nás stojí bránění. Možná toto je s našimi posledními zápasy trochu spojené. Nejvíc gólů jsme inkasovali v Brně. To bylo naše nejhorší utkání sezony. V předchozích dvou zápasech s Třincem jsme byli mnohem aktivnější. Byl to pěkný hokej, který se střídal nahoru a dolů, což nám vyhovuje více. Šance byly na obou stranách.

V zápase jste vstřelili pouze jediný gól, který zajistil alespoň bodový zisk. Vyhrát nad takovým celkem, jako je Třinec, s jednou brankou je zřejmě pouze náhoda, že?

Ano, to je skoro nemožné, abychom vyhráli na jeden gól. Velké poděkování patří z naší strany Filipu Novotnému, který nás celý zápas držel a chytal výborně. Některé přesilové hry, byť jsme je neodehráli špatně, zůstaly bohužel nevyužité. Nebyl to lepší než průměrný výkon.

Zdá se, že druhé třetiny jsou pro karlovarské hokejisty smrtící?

Podle mě to bude spojené s tím, v jaké fázi se aktuálně sezona nachází, nebo spíše náš poslední týden, který je hodně nabitý. Nechci se vymlouvat na to, že jsme mezi svátky hodně cestovali, měli jsme tři zápasy, nebo snad hráli hned 2. ledna. Vůbec ne. Los je víceméně podobný pro všechny týmy. Chybí nám energie a rychlost na ledě. Vždy se to nejvíce projeví právě ve druhé třetině, protože střídačka je daleko, a pokud se nám nepodaří vystřídat, nebo někdy nejsme bohužel ochotní střídat tak, jak bychom měli, tak je to o sebevině každého z nás. Jedná se v podstatě o detail, který se ale brzy projeví. A bohužel i kvůli tomu prohráváme zápasy.

Aktuálně nastupujetev první obranné dvojici s Petrem Šenkeříkem, co říkáte na tuto spolupráci?

Petr je výborný hokejista, ale je důležité si přiznat, že společně dostáváme hodně gólů, což určitě není vůbec dobré. Zároveň jsme toho spolu v ofenzivě moc nevytvořili. Takový je fakt. Z tohoto pohledu to tedy nemůžu hodnotit dobře. Nevím, v čem je chyba a proč se tak děje, ale je to tak. Mám rád ofenzivní hokej, nejsem výrazně defenzivní typ. Je pravda, že tři měsíce hrál Petr s Matějem a já s Míšou Plutnarem, tak je možné, že mezi námi vznikly nějaké vazby. Těžko říct, možná by nám to nešlo, i kdyby se vše vrátilo do starých kolejí.

Osobně máte na kontě pouze 12 asistencí, ale žádný gól. Spíše tedy šance tvoříte, než abyste pálil na bránu?

Ano, spíše jsem rozehrávač, nebo nahrávač. Vždy to bylo mou úlohou a nemám s tím žádný problém. Jsem rád, když je vedle mě střelec. Například v přesilové hře, kdy já na sebe strhnu pozornost a můžu rozehrávat, nebo připravit někomu šanci. Samozřejmě není dobré nedávat žádné góly takovou dobu. Není to tak, že by mě to přímo budilo ze snu, ale lhostejné mi to určitě není.

V Karlových Varech jste nosil také kapitánské “céčko“, když Václav Skuhravý dostal disciplinární trest. Role vám není cizí, protože jste kapitána dělal v Hradci Králové, jak jste si roli užil tady?

Nemám rád, když jsem středobodem pozornosti. Až teprve když to sám uznám za vhodné, tak nemám problém s tím, abych řekl svůj názor. Nejsem však člověk v kabině, kterého by bylo slyšet nejvíc, na rozdíl od Venci (smích). Má velmi výraznou osobnost, v čemž se od sebe hodně lišíme. Jsem rád, když je Venca zpátky, je to tak lepší pro celý tým.

Za pár dní vás čeká zápas s Litvínovem, kde máte vyrovnanou vzájemnou bilanci. Jaký hokej očekáváte a jak byste pozval fanoušky?

Věřím, že hokejové fanoušky naláká i to, že se jedná o lokální derby. Co se týče samotného soupeře, tak Litvínov je jeden z týmů, který je velmi nevyzpytatelný. Když se jim daří, dokážou být výkonnostně opravdu vysoko, naopak pokud mají nějaký útlum, tak spadnou hodně nízko. Od dob, co si Litvínov pamatuji, tak byl schopný jeden den prohrát o pět gólů a druhý den vstřelit osm gólů. Mají tam takové typy hráčů a velmi šikovné útočníky. Zároveň mají základ týmu, který tvoří Lukeš, Hübl nebo například Trávníček. To jsou hráči, kteří tam jsou několik let. Zápasy hrají kolikrát na riziko, což je občas hodně nepříjemné, když mají zrovna svůj povedený den. O to důležitější pro nás bude, abychom hráli týmový hokej a minimálně v začátku zodpovědný. Kvalitativně máme na to, abychom v utkání uspěli. Důležité na závěr je přiznat si, že naše poslední zápasy opravdu nebyly dobré. (kas)