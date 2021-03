"Je to trošku zklamání, ale na druhou stranu musím říct, že jsme bojovali až do konce a byli jsme Litoměřicím, kteří jsou favoritem, určitě vyrovnaným soupeřem," hledat po třetím duelu série s Litoměřicemi pozitiva kouč Baníku Tomáš Hamara.

Jeho svěřencům se podařil obrat z 0:2 na 4:2, před třetí třetinou Sokolov vedl 5:3.

Jenže…

Potom přišel kolaps.

Hostům se podařilo vyrovnat, krátce před koncem strhnout vedení na svou stranu a do prázdné klece Baníku při jeho power play potom výhru zpečetit. "Je škoda, že jsme neudrželi náskok, že jsme se začali, stejně jako první zápas v Litoměřicích, strachovat o výsledek," lituje sokolovský trenér.

"Udělali jsme zbytečné fauly, začali jsme se bát hrát s kotoučem, zbytečně jsme jim ho odevzdávali. K tomu útlum ve hře dozadu, kde jsme úplně vypadli z role. Při šestém gólu nepokryjeme hráče, přitom jsme tam u něj ve čtyřech," rozebírá Tomáš Hamara důvody nepovedeného závěru.

Dnes od 17 hodin se hraje zápas číslo 4. A Baník má "nůž na krku". Pokud padne, sezona pro něj končí.

"Byly to velké chyby a my se z nich musíme poučit a dneska v tom být lepší. Něco jsme si ukázali na videu, rozebrali to. Čeká nás další zápas a my chceme dál zůstat ve hře," má před utkáním jasno kouč Baníku.