Držitelé permanentek ze sezony předešlé mají svá místa tradičně rezervována do 31. července a během této doby mohou opět využít dvousetkorunovou slevu ze standardní ceny. Pro nadcházející sezonu se připravují nové plastové karty, a původní tak nebude možné znovu aktivovat, to jest nabít. Při zakoupení permanentní vstupenky on-line přijde na e-mailovou adresu kupujícího voucher ve formátu PDF, který si posléze bude moci za kartu vyměnit, když o místě a termínu výměny bude HC Energie informovat. Také si fanoušci mohou při zakoupení zvolit zpoplatněnou možnost zaslání nové karty poštou. Při nákupu v pokladně KV Areny č. 2 obdrží na vstupence tištěný voucher, který si později vymění za plastovou kartu. HC Energie žádá fanoušky, kteří dorazí k nákupu k pokladně č. 2 u KV Areny, aby dodržovali všechna bezpečnostní hygienická pravidla zavedená v jiných prodejnách, to jest minimální rozestup dva metry, ústa a nos přikryté rouškou nebo jiným způsobem.

Majitelé permanentních vstupenek z loňské sezony mají předkupní právo na své místo do 31. července 2020. Také mohou využít bonus 200 Kč, tzn. koncová cena permanentky bude o tuto částku snížena. Bonus není možné uplatnit u permanentek se slevou. Obě výhody lze využít jak při nákupu v KV Areně, tak on-line na Ticketportal.cz.

Výhody je možné čerpat jen do 31. července. Od 1. srpna bude cena všech permanentních vstupenek v plné výši a nevyužité rezervace uvolněny k volnému prodeji.

Rozdělení KV Areny na sektory a jejich cena zůstává pro sezonu 2020/21 stejné. Držitel zlevněné permanentky či vstupenky (senior, ZTP, ZTP/P, student, dítě do 130 cm) může být u turniketu při vstupu do KV Areny na utkání vyzván k předložení platného osobního průkazu, prokazujícího oprávněnost slevy. Permanentní vstupenky lze zakoupit i během sezony. Cena se vypočítá z ceny vstupenky vybraného místa a zbývajícího počtu utkání základní části. Nákup lze provést nejpozději do 31. prosince 2020. Permanentní vstupenka na sezonu 2020/21 se vztahuje na všechna domácí utkání HC Energie v základní části (26 utkání) a dále na všechny domácí přípravné zápasy A-týmu před sezonou hrané v KV Areně. Je-li členem věrnostního společenství Cashback World/Lyoness a našeho klubu, předloží při nákupu v pokladně č. 2 svou členskou kartičku věrnostního programu a ihned mu bude zpětná náhrada vložena do systému. Výhodu pro člena věrnostního programu HC Energie může uplatnit po celou dobu prodeje permanentních a následně i jednotlivých vstupenek na utkání (vždy však v pokladně č. 2). Děti do 3 let mají vstup zdarma a bez vstupenky s podmínkou, že si dítě rodič posadí na klín, když dítě nemá nárok na vlastní sedadlo. Tato možnost platí jen na základní část a nevztahuje se na VIP zónu (VIP restaurace, skyboxy).

Permanentní vstupenky ani jednorázové vstupenky do VIP zóny (skyboxy, VIP restaurace) se neprodávají. Vydávají se výhradně reklamním partnerům a hostům klubu. Do VIP zóny je možný vstup bez vstupenky pouze dětem do věku 1 roku (dětem, které ještě samy nechodí). Děti starší než 1 rok musí mít vlastní platnou VIP kartu (vstupenku) do VIP zóny.

PRODEJ V KV ARENĚ

1. fáze: od 20. dubna do 29. května – pokladna č. 2, všední dny v čase 15.00 – 18.00; 2. fáze: od 1. června do 3. července – sekretariát klubu, všední dny v čase 14.00 – 16.30; 3. fáze: od 27. července do 31. července – sekretariát klubu, všední dny v čase 14.00 – 17.00.

Od 3. srpna bude prodej probíhat jen v sekretariátu klubu, a to ve všední dny od 14.00 do 16.30, mimo den, ve kterém se bude hrát domácí zápas. Nepřetržitě od 20. dubna do 31. července na Ticketportal.cz. (hce, sei)