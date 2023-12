Když se řeknou Vánoce, každému se hned vybaví dětská radost po rozbalení dárků pod stromečkem. Pozadu nezůstala ani karlovarská Energie, která připravila pro malé fanoušky malý dárek. Jaký? Na utkání s Kometou budou mít všechny děti do 15 let vstup zdarma!

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Po úspěšných akcích, kdy Energie nejprve pozvala na listopadové utkání s Olomoucí žáky základních a středních škol na Karlovarsku, a proti Budějovicím zase malé hokejisty z okolních klubů, přichází klub s dalším projektem.

Na předvánoční utkání s Kometou, které se odehraje ve středu 20. prosince, tak umožní všem dětem do 15 let vstup zdarma. Pro uplatnění akce je nutné nulové vstupenky „zakoupit“, a to buď online na www.ticketportal.cz, nebo na pokladnách KV Areny v den utkání.

Hokejisté Energie září v unikátním kalendáři Deníku pro rok 2024

„Chtěli bychom tímto malým dárkem pozvat všechny malé fanoušky Energie na utkání s Kometou. Věříme, že u některých, kteří dorazí na hokej poprvé, může návštěva zápasu probudit to správné fanouškovské nadšení a třeba se z nich stanou i pravidelní návštěvníci. Zároveň tímto navazujeme na úspěšné akce, které jsme realizovali již během utkání s Olomoucí či Budějovicemi, kde jsme dětskou podporu vnímali a moc jsme si ji užili,“ uvádí k již třetímu podobnému zápasu v letošní sezoně PR & média manažer klubu Daniel Kubelka.

Nulové vstupenky lze pro děti do 15 let zakoupit v sektorech II. a III. kategorie, a to jak v online předprodeji na www.ticketportal.cz, tak i v prodeji na pokladnách KV Areny v den utkání.

Fanouškům, kteří zakoupili dětské vstupenky již dříve a zaplatili za ně, nabízíme zdarma jako kompenzaci dětské vstupenky na některý z dalších domácích zápasů Energie, vyjma utkání s Plzní 26. prosince. Pro uplatnění je potřeba kontaktovat marketing HC Energie Karlovy Vary na emailu: marketing@hokejkv.cz a uvést základní informace o vstupenkách (sektor, sedadlo, řada).

