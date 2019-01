Cheb - Hokejový Kynšperský pohár se blíží ke konci základní části.

Kapitán hokejového týmu Hellfish Cheb Daniel Dus. | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Na sokolovském zimním stadionu se utkali HC Renegades s vítězem posledních dvou ročníků Hellfish team Cheb. Konečný výsledek 0:8 pro Hellfish úplně neodpovídá dění na ledě. „Řekl bych, že to bylo naprosto vyrovnané utkání a na obě strany stejné. Ale nám to padalo a jim ne,“ říká kapitán Hellfish teamu Daniel Dus.



Renegades nakonec neskórovali ani jednou, což v Kynšperském poháru nebývá častým jevem. „Nám se podařilo v tomto ročníku udržet čisté konto podruhé, ale jinak se to nestává, většinou padá hodně gólů,“ pokračuje nejproduktivnější hráč chebského týmu.



Tomu se však tentokrát v utkání bodově nedařilo. Hokejista, jenž se většinou podílí minimálně na třetině gólů, nyní nebodoval ani jednou. „Dneska se nedařilo, byl jsem nějak mimo. Pokaždé to nevyjde,“ neláme si hlavu Daniel Dus.



Hellfish Cheb se Kynšperského poháru účastní třetím rokem a jsou velmi úspěšní. „Hrajeme třetí sezonu. První dvě sezony jsme spoustu zápasů vyhrávali hodně se štěstím. Ale vyhrávali jsme a vyhráli jsme oba předešlé ročníky. Letos si myslím, že hrajeme stejně, ale výsledky jsou už spravedlivější, už tolik nevyhráváme. Ale myslím, že do první pětky patříme, ale není to tak, že bychom měli jen vítězit. Spíš tam patříme výkonnostně. Loňské a předloňské výsledky byly kolikrát opravdu se štěstím,“ popisuje sympaticky svůj tým Daniel Dus.



Po dvou vítězstvích v Kynšperském poháru již ambice týmu nejsou příliš vysoké. „Náš cíl už je jen se sejít a zahrát si. Cíle už nemáme. Spíš si udělat žízeň,“ zakončuje rozhovor opora Hellfish teamu.



Tomáš Bouda