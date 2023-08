/HOKEJ/ Hokejisty karlovarské Energie čeká 17. února příštího roku jedinečný hokejový zážitek. Přímo pod skokanským můstkem v německém Klingenthalu ležícím těsně za hranicemi totiž odehrají tradiční západočeské derby s Plzní. I na Karlovy Vary tak čeká jejich zápas pod širým nebem!

Hockey Outdoor Triple: Energie si zahraje derby s Plzní pod širým nebem! | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Tři dny ve znamení nejrychlejší kolektivní sportovní disciplíny na světě, a to v srdci Klingenthalu pod skokanským můstkem. K desátému výročí Německé hokejové ligy 2 (DEL2) se od 16. do 18. února 2024 v areálu Sparkasse Vogtland Arena odehraje jedinečný hokejový zážitek. DEL2 si pro pořádání Hockey Outdoor Triple navíc našla partnera, jako pořadatel byla získána zkušená organizace "Die Sportwerk GmbH".

"Hockey Outdoor Triple" promění výběžek skokanského můstku v ledovou plochu pod širým nebem. U jeho paty se v saském Klingenthalu odehrají celkem tři hokejové zápasy. Fanoušci se mohou v pátek 16. února 2024 těšit na saské derby mezi týmy Eispiraten Crimmitschau a Dresdner Eislöwen. Jako druhý zápas DEL2 se v neděli 18. února utkají Lausitzer Füchse s Eisbären Regensburg. Zastoupena ale bude i česká extraliga. V sobotu 17. února se v tradičním západočeské derby utkají HC Energie Karlovy Vary a HC Škoda Plzeň. Únorové utkání pod širým nebem bude náhradou za zápas 4. kola, který se měl původně odehrát v neděli 24. září v karlovarské KV Areně.

VSTUPENKY UŽ NYNÍ K DISPOZICI

Vstupenky na Hockey Outdoor Triple jsou nyní k dispozici online na webu www.hockey-outdoor-triple.com a také prostřednictvím prodejce vstupenek Ticketmaster. Všechny veřejné vstupenky jsou ke stání a jsou k dispozici za cenu 35 eur, zlevněná za 28 eur (studenti, senioři) a dětská za 20 eur. Skupinové vstupenky jsou k dispozici od 20 osob se slevou ve výši pěti procent a od 50 osob dokonce deset procent. Tyto lze zakoupit pouze prostřednictvím telefonní linky prodejce vstupenek. Pro všechny hokejové nadšence je také k dispozici speciální nabídka víkendového balíčku. Kombinovaná vstupenka na všechny tři zápasy je k dispozici za cenu 90 eur, zlevněná za 70 eur.

OHLASY O HOCKEY OUTDOOR TRIPLE

Judith Sandner, primátorka Klingenthalu: „Hockey Outdoor Triple bude určitě vrcholem v hokejovém kalendáři a nepochybně přinese fanouškům, hráčům a celému regionu nezapomenutelný víkend. Jsme hrdí na to, že se oči hokejové veřejnosti v únoru upnou do Klingenthalu a že DEL2 oslaví své výročí takovou událostí u nás ve Vogtlandu."

René Rudorisch, generální ředitel DEL2: „Jsme nadšeni, že můžeme společně s inovativním pořadatelem 'Die Sportwerk GmbH' oslavit desáté výročí DEL2 pomocí Hockey Outdoor Triple. Tato událost nás naplňuje hrdostí, protože ukazuje odhodlání opustit infrastrukturu tradičního stadionu a představit naši skvělou sportovní disciplínu také mimo známá hřiště. Věříme, že bude nezapomenutelným zážitkem pro hráče a diváky. Navíc jsme rádi, že se opět podařilo uspořádat zápas české extraligy v Německu."

Martin Loukota, generální ředitel Tipsport Extraligy: „Už nyní se moc těšíme na únorové Hockey Outdoor Triple. Opětovné zastoupení zápasu Tipsport extraligy na mezinárodní události zdůrazňuje hlubokou vášeň, kterou má náš hokejový národ. Tato mimořádná příležitost zažít zápas pod širým nebem u skokanského můstku nás spojuje a připomíná nám, proč je lední hokej více než jen sport.

Eva Wagner, generální ředitelka Die Sportwerk GmbH: „Po uspořádání nejrůznějších tradičních i speciálních zápasů nadešel čas opustit stadiony se svou stávající infrastrukturou a přijmout novou výzvu. Klingenthal má pro saský zimní sport zvláštní význam a nabízí dechberoucí kulisu pro přeshraniční hokejový festival."

Jiří Černoch, hráč HC Energie Karlovy Vary: „Samozřejmě se moc těšíme. Jsme moc rádi, že to dopadlo. Určitě si to užijeme a věřím, že i pro fanoušky to bude skvělé. Bude to zase něco nového a výborný zážitek pro všechny.”

Daniel Tobolka, jednatel a spolumajitel HC Energie Karlovy Vary: „Jsme moc rádi, že si můžeme zahrát tradiční západočeské derby v neopakovatelné atmosféře zápasu pod širým nebem. Pro klub je to zároveň obrovská příležitost se ukázat, je to velká propagace i pro naše město a na zápas už se moc těšíme.“

Martin Straka, spolumajitel HC Škoda Plzeň: „Moc se na akci těšíme! Tradiční západočeské derby se vždy hraje ve skvělé atmosféře, teď navíc bude mít punc výjimečnosti. Jsme rádi, že se akce můžeme zúčastnit.”

Jakub Lev, hráč HC Škoda Plzeň: „Pro hráče jsou podobné akce vždy hokejovým svátkem, navíc se střetneme v západočeském derby. Zápas pod otevřeným nebem jsem si už zahrál před lety v Brně a duel měl báječnou atmosféru. Věřím, že si ji teď minimálně zopakujeme.”