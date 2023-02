V první polovině utkání to však vypadalo na vítězství Jablonce, když šli Západočeši brzo do vedení, ale domácí dokázali třemi góly otočit první třetinu ve svůj prospěch. Chebský Stadion však dokázal během druhé periody dvoubrankové manko smazat a srovnat na 3:3. Jablonec šel v závěrečné třetině sice do vedení po brance Hada, pak ale pálili přesně pouze Chebané, za které se postupně gólově prosadili Kořán, Stejskal a Nekvinda. V závěrečném 14. kole nadstavby se představí chebský Stadion ve středu 1. března od 18.00 hodin na ledě Benátek.