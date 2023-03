Jako první vážněji zahrozili v utkání energetici, kdy ujel Kružík Jágrovi, ale jeho střelecký pokus zastavil úspěšně betony brankář Kladna Bow. Naopak na druhé straně Rytíři přichystali Energii varování, když Zikmund nastřelil tyčku karlovarské svatyně. Kladno se posléze dostalo do vedení, když v 15. minutě kdy Jakub Babka dostal křižnou přihrávku od Kubíka na pravý kruh a poslal kotouč přesně k bližší tyčce. Energetikům se podařilo vyrovnat ve druhé periodě, kdy měli výhodu přesilové hry.

Tu využil ve 24. minutě Dávid Gríger, který po spolupráci s Hladonikem zasunul puk do prázdné klece. Následně měly Karlovy Vary dvě šance, ale jak Černoch, tak i Beránek, si na kladenského brankáře Bowa nepřišli. A tak opět uhodilo na straně druhé. Ve 27. minutě poslal Klepiš poslal přesnou přihrávku na Miroslava Indráka, který z mezikruží navrátil rytířům vedení. Ve 28. minutě však bylo opět srovnáno. Energetici srovnali ukazatel skóre opět v přesilové hře, kdy obránce Petr Koblasa poslal kotouč z levého kruhu přesně do růžku pod Bowovu lapačku.

Potřetí si vzali Kladeňáci vedení zpět při oslabení, kdy ve 35. minutě Matyáš Filip vybojoval puk na modré čáře před třetinou Varů a sám proti Lukešovi uspěl, když mu zasunul kotouč mezi betony. Rytíři odskočili varům na rozdíl dvou branek na začátku třetí periody, když ve 41. minutě Brodecki poslal puk od červené čáry na Jakuba Klepiše, který uklidil kotouč do karlovarské klece.

Popáté se Kladno radovalo ze vstřelené branky ve 48. minutě, to Adam Kubík poslal křižnou přihrávku na Tomáše Plekance, který z pravého kruhu z první propálil Lukeše. O dvě minuty později navrátil Energie zpět do utkání kontaktní brankou David Kofroň, který předvedl proti kladenskému brankáři úspěšný bekhendový blafák. V závěru duelu Energie ještě zápas zdramatizovala, když na rozdíl branky upravil svou druhou trefou Petr Koblasa. Následně šly Karlovy Vary do power-play, ale ta již na výhře Rytířů nic nezměnila.

Rytíři Kladno – Energie Karlovy Vary 5:4 (1:0, 2:2, 2:2). Branky a nahrávky: 15. Babka (Kubík, Plekanec), 27. Indrák (Klepiš, Brodecki), 35. Filip, 41. Klepiš (Brodecki, Indrák), 48. Plekanec (Kubík) – 24. Gríger (Hladonik, Rachůnek), 28. Koblasa (Havlín, Černoch), 49. Kofroň (Dlapa, Havlín), 59. Koblasa (Černoch, O. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Jaroš – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 1 814. Rytíři Kladno: Bow – Cibulskis, Babka, Sotnieks, Kehar, Slováček, Veber – Kubík, Plekanec, Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund – Beran, Pytlík, Michnáč. Energie Karlovy Vary: Lukeš – Mikyska, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Dlapa, Havlín, Rohan – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň.