„Ano, byl to náš prvotní cíl, ale určitě chceme výš. Rozhodně všichni v týmu cítíme, že na to máme. Chceme postoupit ještě dál,“ doplnil.

Loni jste o play-off bojovali až do posledního kola, bylo letos příjemnější, že jste měli jistotu dřív?

Vždycky je to lepší, ale zase až tolik to nerozhoduje. Klíčové bude, co se stane v play-off.

V předkole narazíte na Olomouc, jaký to je soupeř?

Velice zarputilý, preferují kolektivní výkon. Hrají poctivě dozadu, blokují střelu. Myslím, že nebude padat moc gólů. Bude to vyrovnané, rozhodnou maličkosti.

Co třeba?

(usměje se) V play-off rozhodují speciální týmy na přesilovky i oslabení a hlavně práce v obranném pásmu. Klíčové bude, aby se nám povedlo urvat aspoň jeden zápas už tam.

V týmu patříte k benjamínkům, kdo je vaším nejčastějším rádcem?

Od začátku sezony hraji s Réďou (Tomáš Redlich), hodně si rozumíme, takže spolu se asi bavíme o hokeji nejvíc. A rád poradí i Jirka Černoch, který je taky centr, a navíc jsem podobný typ. Ale všichni kluci jsou přátelští.

Před rokem jste do play-off nakoukl. Potvrdíte, že je to opravdu jiná soutěž?

Nejsem asi ten, kdo by to měl posuzovat, nemám v play-off moc odehráno. Loni jsem byl v týmu jen do počtu. O to víc se teď těším. Doufám, že půjdeme co nejdál.

Také se vyřazovací část vrací po čtyřech letech do Karlových Varů, loni jste museli hrát v Chomutově…

Všechny zvu. Doufám, že bude skvělá atmosféra. Věřím, že bude vyprodáno.

Jak moc velká pomoc je pro vás podpora fanoušků?

Obrovská, když začali kolem Vánoc lidi chodit ve větším počtu, byla to paráda. Hned se to projevilo i na zlepšených výkonech a posunuli jsme se v tabulce.