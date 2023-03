/HOKEJ/ V hlavní roli opět rolba. Stává se pomalu již zvykem, že v bitvách karlovarské Energie a Olomouce rozhoduje o osudu utkání rolba.

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: hokejkv.cz / Jakub Knap

Když ve čtvrtém kole hokejové extraligy nepojízdná rolba v KV Aréně přetavila duel v olomoucký výlet, nikdo netušil, že se bude situace opakovat.

Navíc v první bitvě předkola play-off. Jakoby Olomouc chtěla energetikům oplatit stejnou mincí. Když tentokrát se odehrálo alespoň dvacet minut, po kterých Olomouc vedla 2:0, když se do statistik zapsali Silvester Kusko a Pavel Musil.

Z hokejové stránky to bylo vše. Během přestávky totiž olomoucká rolba nadělala na ledové ploše paseku, a to metrovou rýhu, kterou ač se pořadatelé snažili zlikvidovat, tak se jim to nepovedlo.

Po dlouhém čekání, které si hokejisté zpestřili v útrobách stadionu fotbálkem, bylo utkání nakonec předčasně ukončeno, následně pak odloženo.

Následně zaplavily sociální sítě vtipné koláže na adresu Olomouce, když s nabídkou nové rolby přispěchala i Energie, která má z domácího duelu s Olomoucí s touto situací velmi dobré zkušenosti.

Porouchaná rolba pobavila Karlovy Vary. Teď čeká Energii první derby

„V klidu, naši kluci to mají pod kontrolou,“ posílala Energie do Olomouce vzkaz na twitteru, že už má ve svém klubu ostřílené a zkušené odborníky, když vypoví službu rolba. Kuriózní situaci však využili i fanoušci. „První jarní brázda,“ přidávala svůj pohled na úsměvnou situaci Ilona Janišová. „Čára přes rozpočet,“ kontroloval Jan Dočkal.

Druhé utkání předkola play-off odehrají hráči Energie ve čtvrtek od 18.00 opět v Olomouci, tedy pokud to rolba dovolí.

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 2:0 - nedohráno. Rozhodčí: Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr.