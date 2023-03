/HOKEJ/ S Karlovými Vary to už ve druhém zápase v sérii s Olomoucí nevypadalo dobře, když Matěj Stříteský svou dělovkou od modré čáry snížil gólové manko a rozpoutal karlovarskou kanonádu. Po návratu do dresu energetiků zaznamenal teprve druhou, ale veledůležitou trefu, jenž napomohla západočeskému celku k vyrovnání série.

Matěj Stříteský, obránce HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Matěji, první výhra v sérii a na domácím ledě. Co se změnilo, že najednou jste Olomouc přehráli?

V kabině jsme si vyříkali určité věci. V Olomouci jsme hráli víc její hru a z naší hry jsme odstoupili. Potřebujeme hrát víc s pukem a zlepšit pohyb. Pomohlo nám, že nás podporoval prakticky vyprodaný stadion. Fanoušci byli naším šestým hráčem, který nás neuvěřitelně hnal dopředu. Doufám, že zítra přijdou opět v hojném počtu.

Na konci první třetiny jste inkasovali dvě branky, jak náročné to bylo na vaši psychiku?

Do kabiny se týmu neodchází dobře, když inkasuje dva góly navíc po dvou nahozeních od modré čáry. Dokázali jsme se z toho jako tým dostat a otočili jsme zápas v náš prospěch, což je moc důležité.

Od druhého dějství hájil karlovarskou svatyni Vladislav Habal, což se ukázalo jako pozitivní impuls pro tým…

Je to tak. Celou první třetinu jsme Olomouc tlačili a téměř nevyjela z pásma. Měla pár střel a vstřelila dva góly. V tu chvíli jsme byli hodně dole. Sporným momentem se dostali na koně. My jsme po výměně brankářů tlak ustáli a zvedli jsme se tím. Kdyby se v zápase pokračovalo tempem, které bylo nastavené z první třetiny, tak by bylo už po zápase. Trenéři tedy zvolili tento krok a vyšel.

Za Karlovy Vary jste znamenal teprve dva góly. První na ledě Mladé Boleslavi a dnes druhý, kterým se tým nastartoval a otočil zápas na svou stranu…

Od trenérů jsme dostali pokyny, abychom se víc tlačili do brány. Snažil jsem se tedy všechny puky dostat na olomouckého gólmana. K našemu štěstí jsem se prosadit v ten nejlepší moment, který nás vrátil do hry. Vlil nám novou krev do žil.

Na ledě jste strávil necelých 21 minut a byl jste nejvytěžovanějším obráncem Karlových Varů. Vyhovuje vám tato pozice v týmu?

Vyhovuje, i když se člověku něco nepovede a dá například špatnou nahrávku nebo mu přeskočí puk tak je pořád aktivně v zápase. Nemusí sedět na střídačce a přemýšlet nad tím, co se stalo a proč. Já jsem na ledě rád, a pokud dostanu důvěru trenérů, tak se snažím trenérům a hlavně týmu odvděčit.

Sedm gólů a Koblasův hattrick. Nevystříleli jste na nedělní klání?

Kdo ví snad ne. Od trenérů máme nastavenou taktiku, kterou se snažíme dodržovat. V neděli to klidně může být utkání o jednom góle, ale v sobotu nám to tam napadlo a navíc Petr Koblasa vstřelil hattrick, což je skvělé. V neděli to budeme chtít potvrdit.

Jak byste pozval diváky na nedělní duel?

Chtěl bych je pozvat na podobný hokej, který viděli v sobotu. Na rychlou hru se spoustou gólů v soupeřově brance a vítězstvím pro náš tým.