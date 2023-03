/HOKEJ/ Srovnáno. Hokejisté karlovarské Energie uspěli ve druhém utkání série předkola play-off s Olomoucí, čím tak srovnali sérii na 1:1 na zápasy. Energetici potěšili fanoušky v KV Aréně vysokou výhrou 7:4, kterou režíroval útočník Petr Koblasa, který vstřelil tři z celkových sedmi branek.

Energie porazila Olomouc 7:4, srovnala stav série na 1:1. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

V úvodním zápase předkola play-off chyběla energetikům potřebná dávka energie, což se o utkání na domácím ledě říct nedá. Svěřenci Davida Bruka svižně vstoupili do první dvacetiminutovky a gólman kohoutů měl poměrně dost práce. Za to Štěpán Lukeš se pět minut téměř nezapotil. Větší šanci si Olomoučtí vybojovali až v 8. minutě, kdy nechala karlovarská obrana volného Adama Rutaru, který z prostoru kruhy prověřil pozornost gólmana Karlových Varů.

Dvojitá přesilová hra energetikům nepomohla v otevření gólového účtu, ač byli velice blízko. Solidně nabitá KV Aréna hnala své oblíbence k úvodní brance, a tak se nakonec stalo. Petr Koblasa ostrou střelou propálil Jana Lukáše a Energie se dostala poprvé v sérii do vedení.

O těsné vedení mohli Karlovarští přijít čtyři minuty před koncem, když se do Lukešovy klece dobývalo několik hráčů v červených dresech, aby se zasloužili o dorážku Škůrovy dělovky od modré čáry. Domácí ale nezvládli závěr zápasu. Pětiminutový trest Grígera Mora využila k otočení zápasu. Nejprve ranou pod víko srovnal Jakub Orsava a po 14 vteřinách poslal Olomouc do vedení Jiří Ondrušek.

Na nepříznivý konec první třetiny reagovali karlovarští lodivodi výměnou brankářů a do brankoviště nastoupil Habal, který ihned čelil nebezpečeným pokusům kohoutů. Oslabení Energie už přečkala bez další újmy, ale nátlak z přesilovky Olomouce přetavil v gól při hře pět na pět Silvestr Kusko. Odpovědět během krátké chvíle dokázal svou dělovkou od modré čáry Matěj Stříteský a Energie byla zpátky ve hře.

Což se ukázalo během následujících vteřin, když karlovarským hokejistům stačily pouhé 4 vteřiny k využití početní převahy. Havlínovu střelu poslal do Lukášovy svatyně Ondřej Beránek a KV Aréna se třepala v základech. Totální euforii spustil ve 32. minutě Jan Hladonik, jemuž se podařilo otočit utkání na stranu energetiků. Hra rozkouskovaná vylučováním už další góly ve druhé třetině nepřinesla a domácí si po dvou třetinách odnesli do kabin jednobrankový náskok.

Začátek závěrečné části začala Energie opatrnou hrou, kterou nepouštěla svého soka do vlastního pásma. Nenápadná akce Petra Koblasy poslal energetici už do dvoubrankového vedení. Jenže ve 49. minutě zadělala Olomouc na drama, Jan Bambula vymetl pavučiny v horním rohu Habalovy klece a hosté byli rázem na dostřel jednoho gólu. Pár minut před koncem odčinil Černoch své vyloučení a rychlou trefou vrátil energetikům dvoubrankové vedení. V závěru pak využil přesilovou hru Petr Koblasa a zaznamenal hattrick.

David Bruk (HC Energie Karlovy Vary): „Jsme rádi, že jsme se vrátili do série. Kdybychom prohráli, už by nebylo moc co řešit. V Olomouci jsme tahali za kratší konec. Na ledě byl jen jeden tým a v zápase jsme neměli šanci. Tenokrát jsme byli v určitých fázích lepší. Měli jsme větší pohyb a řekl bych, že jsme si vytvářeli víc šancí. Za stavu 3:1 jsme inkasovali pětiminutový trest a dostali jsme se do velkého problému. Olomouc nám v rozmezí 15 vteřin vstřelila dvě branky a v této chvíli nám nebylo dobře. Když se nám podařilo dostat utkání do remízového stavu, tak jsme se začali nadechovat. Klíčovým momentem pak byla branka na 4:3.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 7:4 (1:2, 3:1, 3:1). Branky a nahrávky: 12. Koblasa (O. Beránek, Černoch), 26. Stříteský (Pulpán, Koffer), 28. O. Beránek (Havlín, Černoch), 32. Hladonik (Mikyska, Huttula), 45. Koblasa (Černoch, O. Beránek), 57. Černoch, 59. Koblasa (Černoch, Jiskra) – 20. Orsava (Knotek), 20. Ondrušek (P. Musil), 25. Kusko (Bambula, Plášek ml.), 49. Bambula (Rašner, Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Zika, Rampír. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. Diváci: 4164. Karlovy Vary: Lukeš (21. Habal) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Trenér: David Bruk. Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Mareš – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Trenér: Jan Tomajko. Stav série: 1:1.

KAMILA STŘÍTESKÁ STRÖER