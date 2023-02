Přitom Chebané vstoupili do utkání velmi dobře, když je ve 2. minutě poslal do vedení Šimon Krutina. Z vedení se však hosté ze západu Čech radovali pouze do 6. minuty, kdy se blýskl vyrovnávací trefou Petr Patyk, který tak odstartoval gólové řádění svého týmu. V osmé minutě poslal Řisuty poprvé v zápase do vedení Petr Janeček.