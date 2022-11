Na píseckém stadionu načali duel lépe Chebané, kteří otevřeli skóre v 10. minutě, kdy využili přesilovou hru, kdy vybídl Čejka z pravé strany ke střele Davida Trošku a ten ji přetavil ve vedoucí branku. V 17. minutě však bylo srovnáno, to Písek uspěl při vlastním oslabení, které přetavil ve vyrovnávací trefu Jaroslav Pouzar.

Vedení si vzal Stadion zpět v 18. minutě, kdy zužitkoval přesilovku pět na tři, když se tentokrát zapsal do střelecké listiny Vladislav Vrtek. Ale to nebylo ze strany Chebu vše. V 19. minutě šel Stadion do dvoubrankového trháku, kdy se parádní trefou blýskl Emmanujl Shafeev.

Cheb? Parádní obrat a čtvrtá výhra v řadě

Druhá perioda však náramně vyšla Jihočechům. Ve 30. minutě navrátil domácí zpět do utkání Aleš Macháček, který úspěšně ztečoval nahození Hanuse před brankáře Chebu Kašpara. O osmnáct vteřin později bylo srovnáno, když se o to zasloužil Aleš Macháček.

Co se povedlo Písku v prostřední dvacetiminutovce, povedlo se Chebu v té třetí, během které vstřelil taktéž dvě branky. Ve 48. minutě navrátil vedení Západočechům David Novotný a vše pak zpečetil v 59. minutě v podobě páté branky mladíček Petr Rozhon. O víkendu čeká v rámci II. ligy chebský Stadion další výjezd, když se představí v sobotu 26. listopadu od 18.00 hodin na ledě Vrchlabí.

IHC Králové Písek – HC Stadion Cheb 3:5 (1:3, 2:0, 0:2). Branky a nahrávky: 17. Pouzar (Hrakholski), 30. Macháček (Hanus, Hollar), 31. Prášek (Novák, Koupal) – 10. Troška (Čejka, Nekvinda), 18. Vrtek (Šik), 19. Shafeev (Parshakov), 48. Novotný (Shikut, Rozhon), 59. Rozhon (Novotný, Kořán). Rozhodčí: Kraval – Pěkný, Tuháček. Vyloučení: 9:10. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 352. Stadion Cheb: Kašpar – Iakhanov, Šik, Kořán, Troška, Shikut, Vápeník, Strýček, Stejskal – Vrtek, Shafeev, Krutina, Bubanec, D. Novotný, Čejka, Rozhon, Šťastný, J. Nekvinda, Parshakov, Konášek.