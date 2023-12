Hokejisté karlovarské Energie se dnes, tedy ve čtvrtek 28. prosince, představí na ledě Mladé Boleslavi. V 31. kole Tipsport extraligy budou chtít od 17.30 hodin Západočeši navázat ve ŠKO-ENERGO Aréně na výhru ze západočeského derby.

Hokejisté karlovarské Energie se po západočeském derby představí v Mladé Boleslavi. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

„Soupeř hraje o všechno,“ narážel asistent trenéra karlovarské Energie Václav Eismann na poslední příčku, kterou Mladá Boleslav v extraligové tabulce zaujímá.

I přesto očekává náročnou bitvu. A není divu. Bruslaři totiž dokázali Energii na svém stadionu porazit, když v 5. kole slavili těsnou výhru 1:0. V domácí odvetě pak zlomili energetici Středočechy po samostatných nájezdech 2:1.

„Čeká nás utkání, kdy nás Boleslav bude hodně napadat, ale pokud se budeme držet konceptu naší hry a navážeme na týmový výkon a bojovnost z derby, tak tam znovu pojedeme s otevřeným hledím a budeme chtít potřetí v řadě bodovat,“ přeje si karlovarský trenér protáhnout úspěšnou sérii na tři výhry v řadě.

Když se daří bodově, tak ale přicházejí ztráty jinde. Energii nyní trápí poměrně rozsáhlá marodka, a to především mezi obránci. Mimo hru jsou Havlín, Mikyska či Dlapa. Zdravotní potíže hlásí také útočník Lukas Zetterberg a o Vánocích ještě onemocněl Tomáš Rachůnek.

Do duelu s Energií půjde Mladá Boleslav posilněna o výhru nad Kometou, kdy se tak mohla radovat po dlouhých šesti zápasech z bodového zisku. Motivaci tak Boleslavští určitě mají, vyhnout se sestupu, zvednout se ale není lehkého.

„Bojovnost, obětavost, to nás zdobilo celých šedesát minut a chceme si to vzít to zápasu proti Karlovým Varům. Musíme budovat zápas minutu po minutě,“ poukazoval po výhře nad Kometou brankář Růžička. Ten ve dvojici s Filipem Novotným dostává na ledě méně prostoru, i tak si ale oba brankáři drží úspěšnost těsně u devadesáti procent. Jednoznačným tahounem týmu je pak taktéž slovenský útočník, Róbert Lantoši, který prozatím posbíral 24 kanadských bodů.