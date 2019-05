Tentokráte si karlovarští hokejisté vyzkoušeli trénink MMA, tedy smíšených bojových umění. Pod dohledem profesionála se hráči pořádně zapotili, ušetřen nebyl ani asistent trenéra Tomáš Mariška.

Trénink ve sportovním a relaxačním centru Elite Gym v Chodově vedl profesionální trenér, zkušený zápasník a držitel několika titulů v grapplingu Michael Madej.

Ačkoliv to pro drtivou většinu týmu byla nová zkušenost, vedli si energetici v očích profesionála znamenitě. „Myslím si, že to zvládli na výbornou. Všichni makali, nikdo se neflákal. I ti, kteří měli nějaké zranění, tak makali. Dlouho jsem frajery neviděl takhle dřít,“ chválí Madej.

V čem taková akce hráčům pomohla? „Ve stereotypu, ve kterém kluci jedou, a v tak úpolovém sportu je to jen k dobru. Fyzickou kondici tu nějakým způsobem zvedli. Na ledě sice není cílem se s někým vyloženě poprat, ale pro to, aby se zpevnili a uměli postavit do souboje, je to také důležité,“ líčí trenér Michael Madej.

Nejznalejší, co se bojových umění týče, je bezesporu útočník Jakub Flek, který se tomuto sportu věnuje ve volném čase. „Určitě to beru jako zpestření. Já k Michaelovi na tyto tréninky chodím, vyjma posledních měsíců, kdy jsem byl po operaci s ramenem, pravidelně. Začal jsem s tím zhruba před třemi roky, za mě to je super,“ kvituje Flek. „Je to super trénink síly, fyzičky… MMA je prostě komplexní sport a pomůže ve všem,“ dodává karlovarský útočník.

Jak z pohledu nejzkušenějšího borce v kabině, co se MMA týče, hodnotí Jakub Flek snažení svých kolegů? „Někteří mě překvapili. Samozřejmě jsem nestihl sledovat všechny, ale potahal jsem se s Rohym (Martin Rohan), ten mě překvapil i technikou, pak Fanda Klejna byl takový bojovný. Všichni to zvládli dobře a myslím, že kluky to bavilo,“ vypráví.

A proti komu ze spoluhráčů by Jakub Flek rozhodně nechtěl stát v kleci? „Asi proti Vencovi Skuhravému, když má 120 kilogramů a já 75,“ směje se útočník s devítkou na zádech. „Jinak bych se určitě nikoho nebál,“ dodává s úsměvem. (hod)