Hokejisté Liberce porazili v 19. extraligovém kole Karlovy Vary 5:4 v prodloužení. Bílí Tygři tak navázali na dobré výkony, které je zdobily před reprezentační pauzou a vyhráli popáté z posledních šesti zápasů. V tabulce tak poskočili už na páté místo. Tým Energie přes porážku bodoval počtvrté za sebou. Severočeši v zápase třikrát prohrávali, i díky třem brankám v přesilovce ale dokázali držet krok. V prodloužení jim pak v čase 63:24 vystřelil druhý bod svým druhým zásahemv utkání Adam Najman. Hostující Dávid Gríger a Ondřej Procházka si připsali shodně po gólu a dvou asistencích.

Energie naposledy doma porazila Liberec 5:2. Ilustrační foto. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Kateřina Pelikánová

První utkání obou celků po reprezentační přestávce začalo opatrně z obou stran. V první slušné příležitosti se ocitnul Najman, Frodl ale jeho střelu bezpečně ukryl v lapačce. Na druhé straně to na Krále zkoušel Hladonik. V sedmé minutě utkání šli ale hosté zničehonic do vedení. Po skrumáži před Králem si kotouč našel Rachůnek a střelou k tyči otevřel skóre.

Bílí Tygři mohli odpovědět v polovině první třetiny, Frodl si ale proti Klímovi připsal skvělý zákrok. Další šanci měl po rychlém kontru Melancon, Frodl byl opět připraven. První přesilovku utkání si zahrál tým Energie, Krále ale hosté vůbec neohrozili. V závěru první třetiny měl vyrovnání na holi Filippi, Frodl však výtečně zasáhl.

Vyrovnání se tak Severočeši dočkali až ve 26. minutě - přesilovou hru využil po perfektní Najmanově přihrávce Rychlovský. Liberečtí mohli jít vzápětí dokonce do vedení, Filippi však v samostatném úniku trefil pouze pravou tyč Frodlovy branky. Ke slovu se tak znovu dostali Západočeši, když početní výhodu proměnil krásnou ranou Procházka.

Domácí ale měli připravenou brzkou odpověď, rovněž v přesilové hře se střelou pod horní tyč prosadil Najman a znovu vyrovnal. Liberecká radost ale netrvala příliš dlouho. V další početní výhodě Liberce ujeli do přečíslení dva na jednoho Černoch s Beránkem, který překonal přesouvajícího se Krále a ve vlastním oslabení poslal Karlovy Vary opět do vedení. To ještě mohl navýšit Rachůnek, který po faulu Vlacha na Beránka jel trestné střílení. Král se ale nenechal rozhodit a Rachůnkův záměr výborně přečetl.

V úvodu třetí části tak udeřili znovu Liberečtí. Melanconovo nahození od modré čáry jemně tečoval mimo Frodlův dosah Filippi a bylo potřetí v zápase vyrovnáno. Domácí vyrovnávací branka ještě více nabudila a ve 48. minutě dokázali otočit skóre. Již třetí přesilovou hru v utkání využil na brankovišti dobře postavený Vlach a poslal Bílé Tygry poprvé v zápase do vedení. Šest minut před třetí sirénou však domácí chybovali na útočné modré čáře a do brejku se dostal Gríger, který bekhendem přehodil Králův beton - 4:4. Zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase nejprve mohl rozhodnout Filippi, Frodl ale jeho šanci zlikvidoval. V čase 63:24 už však vystřelil domácím bod navíc dělovkou bez přípravy Najman. V neděli 19. listopadu se představí energetici na ledě KV Arény, kde přivítají od 17.00 hodin Mountfield HK.

Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 5:4 v prodl. (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Rychlovský (A. Najman, Faško-Rudáš), 36. A. Najman (Melancon), 43. Filippi (Melancon, Rychlovský), 48. J. Vlach (Knot, Budík), 64. A. Najman (Kelly Klíma) - 7. T. Rachůnek (O. Procházka, Gríger), 31. O. Procházka (Gríger, Jiskra), 37. O. Beránek (Černoch), 54. Gríger (O. Procházka). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Klouček, Šimánek. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 5986.

Liberec: D. Král - Knot, McCoshen, Melancon, Budík, T. Galvas, M. Ivan, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský - Kelly Klíma, A. Najman, Birner - J. Pérez, J. Šír, J.Vlach - Gajda, Plos, Pekař. Trenér: Pešán.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, D. Mikyska, Dlapa, Havlín, Pulpán - O. Beránek, Černoch, Hladonik - O. Procházka, Gríger, T. Rachůnek - Zetterberg, Jiskra, T. Redlich - R. Přikryl, Koffer, Kofroň. Trenér: Bruk.