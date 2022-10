Baníkovci však nemají žádný čas na smutnění. Již dnes, tedy v pondělí 10. října, je čeká desáté vystoupení v Chance lize, kdy budou hostit na svém stadionu od 18.00 hodin lídra tabulky, tým Třebíče.

OBRAZEM: Parádní obrat Sokolova v Jihlavě stvrdil vítěznou brankou Kverka

LHK Jestřábi Prostějov – HC Baník Sokolov 5:2 (0:0, 5:0, 0:2). Branky a nahrávky: 25. Jiránek (T. Jáchym, Jansa), 26. Jansa (T. Jáchym, Valenta), 28. Ostřížek, 28. Jansa (Jandus, Valenta), 34. Venkrbec (Maruna, Routa) – 49. Pohl (Zadražil), 52. Hauser (Krejčí). Rozhodčí: Wagner, Grygera – Blažek, Kráľ. Vyloučení: 5:3. 5 min.: 0:1. Do konce utkání (OK): 0:1. Mimořádné tresty: Jurčík (SOK) 5 + do konce utkání – napadení. Využití: 4:1. Diváci: 1489. HC Baník Sokolov: Michajlov (28. Cichoň) – Jan Novák, Klejna, Pohl, Weinhold, Krejčí, Tomek, Rulík, Krutil – Vracovský, Kverka, Tomi – Osmík, Zadražil, Hauser – Švec, Jurčík, L. Stehlík – Ton, Vrhel.