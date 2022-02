Litoměřicím se ale podařilo ještě do konce první třetiny snížit, protože v čase 18:03 využil špatné rozehrávky Baníku přesnou ranou Riku Sihvonen.Hned po 26 vteřinách druhé části kališníci dokázali s Baníkem srovnat krok, protože se střelou švihem prosadil útočník Roman Přikryl. Přesně o dvě minuty později využili Severočeši přesilovku a zásluhou Jana Holého otočili skóre.

Sokolov odjel z Kolína i přes dvougólové vedení s prázdnou

V divokém závěru druhého dějství ještě padly tři branky. V 19. minutě předvedl pěkné sólo Petr Hašek, jehož pokus dorazil za bezmocného Krále Marek Sloboda a bylo srovnáno. 50 vteřin později se po vyhraném buly dostal puk ke 39letému Jaroslavu Kracíkovi, který si roztáhl Berana a zasunul puk za jeho beton. A gólové hody završil střelou zblízka jednu vteřinu před odchodem do kabin Ondřej Jurčík, jenž tak využil přesilovou hru.

Po šílených dvou třetinách, v nichž se oba týmy rovným dílem podílely na osmi gólech, se v závěrečné části otěží zápasu definitivně ujali domácí. Hned v její první minutě se po spolupráci se svým bratrem Ondřejem radoval Martin Procházka.

V samém závěru se při hře Sokolova bez brankáře ještě dostal do úniku Kracík, byl faulovaný a rozhodčí připsal Litoměřicím technický gól. Baník tedy v Kalich aréně padl poměrem 4:6.

„Gratuluji soupeři k zisku tří bodů a k celkovému prvenství v základní části. Udělali jsme chyby, které soupeř potrestal. V poslední třetině to bylo o tom, kdo vstřelí první gól. Nám se to nepovedlo, snažili jsme se ještě nepříznivý stav zvrátit, měli jsme nějaké šance, ale bohužel se nám vyrovnat nepovedlo. Čekají nás poslední dva důležité zápasy, ve kterých budeme chtít získat co nejvíc bodů a poprat se o nejlepší možné umístění,“ glosoval utkání asistent hostů Vojtěch Šik.

V sobotu 26. února se představí Sokolov v domácím prostředí, když ve 49. kole Chance ligy přivítá od 17.00 hodin pražskou Slavii.