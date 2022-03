V prvním souboji na ledě Třebíče slavili hráči ze západu Čech těsnou, ale o to důležitější výhru 2:1. „Jsme rádi, že se nám podařilo první zápas zvládnout a zvítězit,“ narážel sokolovský trenér Martin Štrba na první výhru v základní části nad Třebíčí v novodobé historii sokolovského klubu.

Baníkovci na ledě soupeře udeřili poprvé až v samém závěru první periody, když vteřinu před první sirénou uklidil puk za záda třebíčského brankáře Jekela útočník Jaromír Kverka.

Další branky poté padaly v závěrečné dvacetiminutovce. Nejdříve domácí zužitkovali v 51. minutě přesilovou hru Gajarským, ale Baník si hned nato vzal vedení zpátky, to se psala 52. minuta, kdy se do statistik zapsal úspěšnou dorážkou Daniel Přibyl.

„Od začátku až do konce se kluci drželi plánu, s kterým jsme do utkání šli, a to byl klíč k výhře,“ chválil si sokolovský trenér. „Chtěl bych jim moc poděkovat za předvedený výkon,“ dodal k prvnímu čtvrtfinále.

Baníkovci odehráli včera druhý zápas (pozn. red. – utkání skončilo po uzávěrce) a v úterý 15. března se přestěhuje čtvrtfinálová série do města hnědého uhlí. Tam vyrukují hokejisté Sokolova na Třebíč od 18.00 hodin za podpory svých fanoušků.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Baník Sokolov 1:2 (0:1, 0:0, 1:2). Branky a nahrávky: 51. Gajarský (Hunkes, Šťovíček) – 20. Kverka (Radek Jeřábek, J. Konečný), 52. D. Přibyl (Kverka, J. Pohl). Rozhodčí: Cabák, Jaroš – Dědek, Kráľ. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 1711. Stav série: 0:1.

Sokolov: A. Beran – Radek Jeřábek, J. Pohl, Kadeřávek, J. Novák, Klejna, Vodička, A. Rulík – D. Přibyl, Kverka, J. Konečný – Tomi, Vrhel, Jurčík – M. Sloboda, Hašek, T. Jandus – V. Bílek, T. Rohan, Vracovský.