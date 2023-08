Druhé přípravné utkání odehrají karlovarští hokejisté opět na venkovním stadionu. Ve Slaném je ve čtvrtek čeká duel s kladenskými Rytíři.

Hokejový útočník Jiří Černoch nosí od podzimu na dresu karlovarské Energie kapitánské céčko. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Sestava nabyde změn a lze očekávat premiérový start například největší předsezonní posily Energie - brankáře Dominika Frodla. Zápas ve středních Čechách startuje v 18.00 hodin. Úvodní přípravné utkání sehrála Energie s Mladou Boleslaví v testovací sestavě. Ve třetí třetině dokázal Jan Bernovský srovnat gólové manko a zápas dospěl do nájezdů. V individuální činnost byli šikovnější bruslaři a Karlovarští si odvezli pomyslný bod. Na zápas s Kladnem se už chystá zkušenější sestava. „V pořadí je to druhý zápas, ale pro hráče, kteří budou v nominaci je to vstupní utkání. Do Slaného jedeme se zkušenější sestavou sestavenou na tři útočné formace, tedy s jasným kondičním záměrem,“ uvedl asistent hlavního trenéra Václav Eismann.

VIDEO: Záznam prvního přátelského utkání s Boleslaví

Zdroj: Youtube

Energie vyrovnala v závěru, ale s Boleslaví prohrála na nájezdy