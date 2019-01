Plzeň – Už šestá výhra v řadě svítí ve statistikách u hokejové Škody Plzeň. Skvělou formu Indiánů v neděli ve 39. kole hokejové extraligy odnesly Karlovy Vary, na jejichž ledě Plzeň jednoznačně vyhrála 5:1.

Hosté rozhodli o třech bodech zejména v poslední třetině, ve které vstřelili tři góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl plzeňský útočník Jan Eberle.

Západočeské derby začalo tlakem favorizované Plzně. Jenže šestnáctiletý Bednář v domácí brance nechyboval a Energie zůstávala ve hře. V 7. minutě tak mohl zahrozit Balán, který prostřelil Frodla, ale kotouč nakonec zamířil mimo klec Škodovky.

Domácí se dostávali do zápasu, přesilovku ve 12. minutě ale nevyužili a v 15. minutě musel Bednář zázračně zasahovat při zakončení Kováře. Osmělování Karlovarských pokračovalo a v závěru třetiny po tradičním průniku Fleka zatopil před plzeňskou svatyní první karlovarský útok.

Na začátku druhé třetiny ale přišla fatální chyba. Domácí Vlach při rozehrávání puku v obranném pásmu našel přesně hůl Eberleho a ten vymetl víko domácí branky – 0:1.

O chvíli později bylo Plzni ještě lépe. Ve 28. minutě hosté dostali výhodu přesilové hry, její 22vteřinovou dvojnásobnou část sice nevyužili, ale Gulaš předvedl v končící 5 na 4 rychlou orientaci. Na místě levého obránce zlomil hůl, před další přihrávkou směřující na něj si stihl hokejku vyměnit a poté upravil stav na 0:2. „V přesilovkách to většinou hrajeme na Guliho (Milan Gulaš), protože má nejlepší střelu,“ říkal po druhé třetině do televizních kamer ČT obránce Plzně Lukáš Pulpán, který Gulašovi na gól přihrával.

Energie následně svou přesilovou hru nevyužila.

Ve 32. minutě hostující Pour přebruslil karlovarského Sičáka, ale ze samostatného nájezdu trefil tyčku Bednářovy branky

Třiapadesát vteřin před druhou sirénou vykřesal jiskru naděje na zvrat domácí Mikúš – 1:2. Plzeňský gólman Frodl propustil Mikúšovu lehkou střelu z levé strany zpoza kruhu. „Někdo z našich útočníků spadl v útočné třetině, Vary jely v přečíslení tři na dva a jejich hráč střelou přes obránce dal gól. Byla to smolná branka,“ mrzelo Pulpána.

Snahu Karlových Varů o vyrovnání utnul po šesti minutách závěrečné třetiny, po další chybě, plzeňský Straka – 1:3. Využil Němcovu nabídku před prázdnou branku.

V závěru již v euforii hrající Škodovka přidala další dvě branky. V 55. minutě se podruhé zapsal do střelecké listiny Eberle – 1:4. Straka zblízka vystřelil sice jen do betonu Jana Bednáře, puk se však odrazil přímo na hůl Eberleho, který bez problémů zakončil do prázdné branky.

V 56. minutě skóroval Indrák, který se v této sezoně herně trápí. Plzeňský štírek se nejrychleji zorientoval ve zmatku před karlovarskou klecí a překonal kromě dvojice beků soupeře i domácího gólmana – 1:5.

„Zhodnotím to krátce. Až na pár momentů jsme byliv zápase lepším týmem. Využili jsem ne všechny, ale některé svoje šance, a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ měl jasno asistent trenéra Škody Plzeň Jiří Hanzlík.

Ve středu čeká Škodovku zápas 40. kola na ledě lídra tabulky Liberce.