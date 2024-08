Hokejisty karlovarské Energie čeká druhá zápasová prověrka, která se ponese v duchu podkrušnohorského derby. Energetici odehrají zápas s litvínovskou Vervou na zimním stadionu v Chebu, a to od 17.00 hodin. Vstupenky na utkání je možné zakoupit online nebo přímo na pokladně zimního stadionu v Chebu, která se pro fanoušky otevře hodinu před začátkem.

Verva má za sebou vydařenou sezonu, kterou zakončila na 4. místě poté, co ji v semifinále vyřadilo pardubické Dynamo, které získalo stříbro. To je však již minulost a severočeský celek vyhlíží novou sezonu. To potvrzuje pro klubový web i hlavní kouč Vervy, Karel Mlejnek. „Pevně věřím tomu, že tým bude pracovat s velkou pokorou a bude pracovat tak, abychom byli nepříjemným soupeřem pro všechny.“

Ani Litvínovu se po sezoně nevyhnuly změny v kádru. Mezi těmi, kteří již v nadcházejícím ročníku nebudou oblékat žlutočerný dres, jsou brankář Lukáš Klika (Slovan Ústí nad Labem), obránci Janis Jaks (Energie Karlovy Vary), Patrik Demel (Vítkovice Ridera) a Radim Šalda (Energie Karlovy Vary). Útočné řady opustili Jindřich Abdul (Vítkovice Ridera), Filip Helt (Piráti Chomutov), Marek Slavík (Slavia Praha), Lukáš Válek (Berani Zlín), Liam Kirk (Eisbären Berlín), Jan Vopat (Slavia Praha) a Andrej Kudrna (HKM Zvolen).

Naopak o velkou radost se litvínovským fanouškům postaral Ondřej Kaše, který se klubu upsal na další sezonu. Hvězdný útočník byl u zisku titulu mistrů světa, ale v kabině Vervy nebude jediným hráčem, který se bude moci chlubit mistrovským titulem. Jedním z dalších je obránce František Gajdoš, který vybojoval titul s týmem HK Nitra. Zlatem z mládežnických soutěží se může pochlubit kanadský bek Jared McIsaac, který vlastní zlato z Hlinka Gretzky Cupu a z juniorského mistrovství 2020 a naposledy hrál v AHL za tým Providence Bruins.

Z mistrovského Třince pak přichází Adam Polášek. Do útoku se z Litoměřic vrací litvínovský odchovanec Josef Jícha. Mladý forward za litvínovský A-tým nastoupil poprvé v sezoně 2017/2018. Po devíti letech strávených v zahraničí, bude v Česku hrát Matěj Pekař. Také on má zkušenosti z AHL, kde hájil barvy týmu Hartford Wolf Pack. A do třetice AHL, z Wilkes-Barre/Scranton Penguins přichází Maxim Čajkovič. V Litvínově se slovenský útočník potká se svým kamarádem Františkem Gajdošem. V závěru loňské sezony s týmem Skelleftea AIK zvedl nad hlavu mistrovský pohár i Filip Sandberg, který je teprve čtvrtým seveřanem v klubové historii.

Oproti soupeři už mají energetici jeden přípravný zápas za sebou. V napínavém duelu, v němž padalo hodně gólů, padli v nájezdech s partnerským Baníkem. V rámci své premiéry na karlovarské střídačce trenéři Pavel Patera a David Moravec naordinovali energetikům rychlý a důrazný hokej, díky němuž měli v první části utkání karlovarští hráči navrch. Postupem času se hra vyrovnávala a nakonec padlo osm gólů, po čtyřech do každé branky.

close info Zdroj: HC Energie Karlovy Vary zoom_in Hokejové léto v Chebu: Karlovy Vary vyzvou Litvínov.

Pro Energii šlo o první zápas poté, co hráči na ledě trénovali zhruba týden a vzhledem k poměrně velké obměně týmu poskytlo utkání trenérům spoustu informací do další práce. O tom po zápase mluvil i trenér Pavel Patera. „Byl to náš první přípravný zápas, který byl hodně o bojovnosti. Máme samozřejmě plno věcí, které potřebujeme zlepšit, plno věcí budeme ještě teprve trénovat. Po osmi dnech nečekáme, že kluci budou sehraní.“

Speciální bude úterní duel, pokud v něm nastoupí, pro obránce Janise Jakse. Lotyšský bek a bronzový medailista z loňského mistrovství totiž v Litvínově strávil dvě sezony. Ve žlutočerném dresu odehrál 103 zápasů, v nichž nasbíral 59 bodů (12+47).Pověst ofenzivního obránce Janis Jaks potvrdil už v utkání se Sokolovem, kdy vstřelil jeden gól a na dva nahrál. Dvě sezony odehrál v Litvínově také obránce Radim Šalda, takže i pro něj případně bude mít úterní derby ještě větší náboj.

Mladý bek prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a v sezoně 2020/2021 nastoupil v přípravě i v seniorské reprezentaci, kde si ve třech utkáních připsal čtyři body a poprvé za náš nejstarší reprezentační tým skóroval v utkání s Německem. V pětadvaceti letech má Radim Šalda na kontě 231 extraligových startů a klub zaujal díky své urostlé postavě, bruslařským schopnostem a rozehrávce.