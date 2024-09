Start nového ročníku Tipsport extraligy se nezadržitelně blíží, a tak extraligové týmy pomalu a jistě míří v rámci přípravy do finiše. To se týká také hokejistů karlovarské Energie, které čekají ještě v přípravě tři zápasy. První z nich odehrají energetici v úterý 3. srpna od 17.30 hodin v KV Aréně.

A bude se na co těšit, jelikož hokejovou družinu karlovarského trenéra Pavla Patery čeká západočeské derby, když do lázeňského města dorazí Škoda Plzeň. Brány stadionu se otevřou tradičně hodinu před startem zápasu, prodej vstupenek na pokladně bude zahájen v 16.00 hodin.

Loňská sezona se plzeňským hokejistům příliš nepovedla, když skončili na 12. místě, což vedlo k výrazným změnám v kádru. Nejvýznamnější byla situace kolem brankářů, kdy Dominik Pavlát odešel do Pardubic a Milan Klouček zamířil do Motoru. Slovenský brankář Samuel Hlavaj podepsal smlouvu s Minnesotou Wild. Novými tvářemi v brankovišti se stali Nick Malík z Finska a Dávid Hrenák z Liberce. Kromě brankářských změn odešli také obránci Martin Bučko a Aleksi Laakso, a útočníci Aleksi Rekonen, Jakub Pour a Petr Straka. Adam Benák zamířil do americké juniorské soutěže.

| Video: Youtube

Plzeňský tým však také přivítal několik nových posil, z nichž některé fanoušci velmi dobře znají. Christophe Lalancette přišel z Mountfieldu, Jakub Klepiš je zkušeným útočníkem a Tomáš Urban přestoupil z Pardubic. Na hostování se vrátil Petr Hauser, který dříve hrál za Spartu. Z Tipos extraligy do Plzně dorazili obránce Igor Merezhko a útočníci Olivier Archambault a Kristians Rubins.

Plzni se v dosavadním průběhu přípravy výsledkově daří. Z šesti odehraných duelů vyhrála pětkrát, padla pouze jednou, a to právě s karlovarskou Energií na svém ledě v poměru 2:4. V minulém týdnu porazili modrobílí po obratu 4:2 Kladno, v pátek pak uspěli na ledě německého Crimmitschau výsledkem 5:2.

Svěřenci kouče Energie Pavla Patery mají za sebou rovněž šest přípravných duelů a výsledkově se jim zatím daří rovnoměrně. Energetici tři zápasy vyhráli, ve třech případech naopak odešli z ledu poraženi. Poslední utkání odehráli před týdnem, kdy v KV Areně podlehli Mladé Boleslavi fotbalovým výsledkem 0:1. Srazila je především početná vyloučení, kvůli kterým jim pak v závěru zápasu chyběly síly na případný tlak.

„Bylo vidět, že soupeř měl lepší pohyb, vypracoval si víc šancí. Nakonec jsme byli rádi, že nás Frodo držel až do posledních vteřin, dával nám šanci vítězství. Bohužel jsme to tam nedotlačili, ale nemůžeme chtít vyhrát, když je tam tolik faulů. Tam musí být maximálně polovina těch faulů, protože to kluky zbytečně stojí síly a ta potom chybí v zakončení,“ hodnotil poslední duel s Mladou Boleslaví hlavní kouč Energie.

Energetici mají ještě dost času, aby vypilovali nedostatky ve své hře. Po úterním derby s Plzní je čeká ve čtvrtek výjezd do Chomutova, příští týden pak uzavřou přípravu odvedou s Mladou Boleslaví.