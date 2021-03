Po 25 letech se bude hrát v Sokolově play-off první hokejové ligy. Bohužel bez fanoušků hornického celku.

Do předkola vyřazovacích bojů jdou baníkovci z desátého místa. To znamená, že narazí na sedmého po základní části, Stadion Litoměřice.

Litoměřice

„Tak na jednu stranu jsem si je osobně nepřál, protože mají vcelku mladý, nepříjemný a hodně bruslivý tým. Ale zase je to kousek, takže nestrávíme tolik času na cestě, a ve finále je to asi jedno, koho dostanete, když se chcete dostat co nejdál, musíte porazit každého,“ říká k soupeři elitní útočník Baníku Tomáš Vracovský.

„V kabině už jsme se o tom bavili týden, kdo na nás nakonec vyjde. Názory se rozcházely, každý chtěl někoho jiného. To hovoří za vše. Ta dvanáctka celků v play-off je hrozně vyrovnaná, takže to bylo úplně jedno, kdo to bude. Ale samozřejmě velké plus je, že nemusíme jet někam přes celou republiku,“ přidává se kapitán černo- -žlutých Tomáš Rohan.

Na tři vítězství

Série se bude hrát na tři vítězná utkání. Ve čtvrtek a v pátek se hraje v Litoměřicích, do Sokolova se klání přesune v neděli a zde se bude hrát i případný čtvrtý zápas. Na rozhodující pátý by se mužstva vrátila ve středu do Litoměřic.

Co sérii mezi Litoměřicemi a Sokolovem rozhodne? „To přesně nevím. Vím jen, že oba týmy do toho dají všechno a nakonec rozhodnou detaily a maličkosti,“ míní Tomáš Vracovský.

Sokolovský kapitán Tomáš Rohan očekává hokej nahoru dolů. „Hodně šancí a osobních soubojů. Série by měla být vyrovnaná,“ předpovídá.

Horníci jdou do play-off pořádně nabuzeni. Minulý rok je vyřazovací boje minuly, rok předtím ale právě v play-off druhé ligy zažili vítězné tažení a následný postup do Chance ligy. „Těším se hodně, je to vrchol sezony, kvůli kterému jsme tvrdě trénovali a makali v zápasech, abychom se sem dostali. Z mého pohledu teď začíná ta opravdová řežba a boj o každý centimetr ledu,“ poukazuje Tomáš Vracovský.

Baník je připraven

Jak je tým připravený na rozhodující část sezony? Kapitán Tomáš Rohan věří, že výborně. „Připravení jsme. Celou sezónu se dřelo i individuálně navíc. Osobně jsem takhle pracující tým ještě nezažil, možná že i proto nám je teď odměnou play- -off. Těšíme se, to je jasný, tyhle zápasy ti dají hokejově nejvíc, máme mladý tým a právě mladší kluky tyhle zápasy posunou zase o kus dál. Chceme se porvat o co nejlepší výsledek,“ slibuje sokolovská osmdesát devítka.

„Samozřejmě je škoda, že je to bez diváků, ale víme, že spousta z nich to sleduje u televize, hrajeme i pro ně,“ vzkazuje ještě kapitán hornického celku.

Touha dojít co nejdál

V sokolovském dresu nebude chybět jedna z domácích person, Petr „Pes“ Přindiš. „Play-off je to nejlepší, co tě v sezóně může potkat, takže se určitě těším. Kvůli tomu trénuješ celý rok a teď to musíš prodat. Už aby to začalo!“ hlásí netrpělivě obránce Baníku.

V sérii Petr Přindiš očekává rychlý a tvrdý hokej. „Utkají se dva celkem mladé týmy a pro oko diváka by to měl být klasický play-off hokej. Vím, že podle sociálních médií jdeme do série jako outsideři, ale my v kabině to tak rozhodně nevnímáme, věříme si a chceme jít v play-off co nejdál,“ zdůrazňuje.

Na co si dát u soupeře pozor? „Za mě největší zbraň Litoměřic je to, že každá jejich lajna dokáže dávat góly a být nebezpečná. Nesmíme být vylučovaní a klíčem k úspěchu je tvrdá, poctivá a týmová práce,“ říká na závěr Petr Přindiš.