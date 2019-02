Ze šesti přesilových her sice Karlovarští jednu přetavili v branku, velmi disciplinovaný výkon se dvěma oslabeními během celých šedesáti minut ale vyzněl do ztracena. Východočeši v jedné z pouhých dvou početních výhod skórovali. A právě využitá přesilovka ve druhé třetině jim přišla velmi vhod, ve chvíli, kdy se energetici tlačili za vyrovnáním. „Zvýšili jsme tam pohyb a zlepšili hru, vytvářeli jsme si tlak a šance, nakonec jsme z toho vytěžili kontaktní gól. Poté jsme však dostali gól v oslabení a to nás zlomilo,“ popisuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

O dění na ledě v prostřední části ostatně svědčí i poměr střel 17:9 pro domácí. Jenže tato třetina skončila přes převahu Energie pouze 1:1. Slabá produktivita.

Když přičteme nepovedenou první třetinu, po které byl stav 0:2, bylo jasné, že se utkání začíná znovu ubírat špatným směrem. „Nechat si odskočit takto zkušené a kvalitní mužstvo je problém,“ věděl dobře Tomáš Mariška.

Ve třetí dvacetiminutovce se již nic zvláštního nestalo. V nepříliš dobrém psychickém stavu nacházející se domácí se proti naopak ve formě hrajícímu Hradci prosadit nedokázali. „Hosté už si výsledek hlídali a nepouštěli nás do šancí. Hradec proto zaslouženě vyhrál,“ musel konstatovat karlovarský asistent.

Po jednobodovém víkendu se energetici prakticky loučí s předkolem play-off, když na desátou příčku osm zápasů před koncem základní části ztrácejí již 19 bodů. Své úsilí teď karlovarský celek může zacílit na odvrácení baráže o uchování extraligy. Předposlední Chomutov se totiž přiblížil na pouhé tři body, byť má Energie proti Severočechům zápas k dobru.

Netřeba ale zatím věšet hlavy. Extraliga pokračuje. Dnes se karlovarská družina představí na ledě vedoucího Liberce. Těžká práce. Ale proč se nenastartovat zrovna v Aréně Bílých Tygrů, kde může Energie hrát konečně bez psychického tlaku.

Utkání v Liberci začíná v 18 hodin. Vzájemná utkání této sezony: Karlovy Vary Liberec 2:3, 2:3sn, Liberec Karlovy Vary 4:1.