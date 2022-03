Michale, náročnou cestu do Pekingu jste načali mistrovstvím světa v Ostravě, kde jste si museli vydobýt postupové místo, jak to pro vás bylo náročné?

Celkově to pro nás bylo velmi náročné. Mistrovství světa se přesouvalo a nikdo pořádně nevěděl, kdy se bude moct akce uskutečnit, a tím naplánovat tréninkové jednotky, abychom byli připraveni v pravý čas. Pro všechny bylo mistrovství důležité, protože se rozdávaly přímé postupy na paralympiádu do Pekingu.

Michal Geier, kapitán SKV Sharks Karlovy Vary. Zdroj: Daniel SeifertNavíc vy jste se musel vypořádat nejen s covidem, ale také zraněním…

Pro mě byl tento čas obzvlášť složitý. Dostal jsem covid a potom jsem začínal mít velké zdravotní problémy s loktem pravé ruky, což je pro para hokejistu nejdůležitější. Na akci, na které jsem chtěl být připravený ještě lépe než v roce 2019, jsem byl ani ne poloviční a bylo to pro mě fyzicky a psychicky náročné, ovládala mě bezmoc.

Nakonec se vše povedlo a vám zajistila vstupenku do Pekingu, dalo by se říci, že za minutu dvanáct, výhra nad Norskem…

Byl to náš poslední zápas na mistrovství světa a nálada nebyla optimální. Do zápasu jsme šli s řadou proher a před námi byla velká výzva. Nikdo nechtěl do případné kvalifikace. Z mého pohledu to byl utrápený a hodně nervózní zápas, když Norové byli ve stejné situaci jako my, vítěz bral vše a my měli to štěstí.

V rámci přípravy právě na mistrovství jste střídali vystoupení v lize, k tomu nespočet přípravných kempů, jak to bylo pro vás náročné?

Reprezentace fungovala téměř každý týden. Od pondělí do středy jsme měli kempy na ledě v Poděbradech se super zázemím. Po skončení kempů se většinou navázalo na tréninky v klubu a o některých víkendech pak i ligové utkání. Co se týče tréninku v klubu, se musím přiznat, ty jsem poslední dobou trošku šidil. Tělo si již říká o delší regeneraci a skoro osmnáct let u para hokeje se začalo ozývat (smích).

Trochu odbočme, co se týká ligové soutěže, tak jste se Sharks na poslední chvíli ovládli základní část, což určitě muselo potěšit?

Mám velkou radost, že se sešlo plno okolností a máme v SKV Sharks plno nových tváří, které mají velký potenciál. Kluci zapadli jak kostky lega jak do klubu, tak do reprezentace a vše funguje, jak má. V klubu se odehrál generační restart a to jsem si přál. Starší rozdávají zkušenost a mladí novou dravou krev! Je sranda, když zavítám na trénink a zjišťuji, že jsem vlastně nejstarší.

Zdroj: Daniel Seifert

Patříte k nejlepším hráčům v ligové soutěži i na mezinárodní scéně v rámci české reprezentace, kdy na vaši rychlost a hlavně branky budou spoluhráči hodně spoléhat…

Snažím se být v týmu prospěšný a mám skvělé spoluhráče, kteří se mě snaží najít v ten správný moment na správném místě. Soustředím se na rychlost, hbitost a dovednost, zbytek už přijde sám. Tak já to cítím a nic víc v tom nehledám. Přiblížení se do tzv. stavu flow, myslím, že tam někdy jsem, a je to super pocit.

Navíc vás doprovodí do Pekingu i početná výprava z týmu Sharks, když se do reprezentačního dresu obléknou i vaši spoluhráči Wágner, Zelinka, Sedláček a mladíček Veselý…

Je to super, že nás je z klubu v reprezentaci stále víc a víc. Pro Karla to bude již druhá paralympiáda, pro ostatní premiéra, na kterou se moc těší. My ostřílení jim vyprávíme, co tam mohou čekat, ať nejsou vyjukaní jako my ve Vancouveru v roce 2010.

Kádr doznal tedy viditelného omlazení, může to být právě pro český výběr tajná zbraň?

Ano, určitě je to znát v rychlosti a fyzické připravenosti. Předtím to byl spíše tým, který se pyšnil zkušenostmi a rozvážností.

Nebudou tedy chybět mladíkům potřebné zkušenosti?

Myslím si, že teď ukážeme jinou hru než na minulém mistrovství světa. Tam možná chyběla ta zkušenost a nevyhranost kvůli covidu, který zastavil úplně vše. Myslím si, že si nováčkové na paralympiádě budou více věřit a zkušenější pomůžou.

V béčkové skupině se střetnete postupně s Itálií, Slovenskem a hostitelskou Čínou. S jakými vyhlídkami budete vstupovat do paralympijského klání?

Máme nastavené postupné cíle. Prvním je vyhrát první zápas Itálií, pak se to myslím rozjede a budeme na vlně, věřím v to. Velká neznámá pro nás bude Čína, se kterou jsme ještě nehráli a většina ji viděla pouze v přenosech z MS skupiny B. Ale myslím, že jim bude chybět zkušenost hrát se silným soupeřem.

Určitě pomýšlíte na medaili, už se k ní blížíte, když jste na posledních MS skončili pátí a čtvrtí. Navíc budete chtít vylepšit šesté místo z paralympiády z roku 2018?

Jak jsem říkal, máme postupné cíle, které je potřeba plnit. Milník bude postup z 1. místa ve skupině, pak se může stát cokoliv. Jediný strašák může být covid, který může hrát pro i proti. Určitě budeme chtít vylepšit poslední umístění z roku 2018, z mého pohledu to nebyl pro nás dobrý turnaj.

Co tedy pro vás bude na paralympiádě v Pekingu velkým úspěchem?

Hrát semifinále!