Tomáši, jste jediný hráč A-týmu, který má vysokoškolský titul. Jak to pro vás bylo náročné, zvládat zkoušky a zároveň profesionální kariéru sportovce?

Bylo to hodně náročné, zejména se každé odpoledne donutit, abych se aspoň chvíli učení věnoval. Je pravda, že školu jsem si o pár let prodloužil. Osmdesát procent všech zkoušek jsem si nechával až po sezoně, tudíž se hokej se školou poměrně skloubit dal.

Z jakého důvodu jste zvolil také studium? Je plno nejen hokejistů, ale i sportovců, kteří upřednostní kariéru před školou. Myslel jste tím na budoucnost?

Samozřejmě že jsem myslel na budoucnost, ale hlavní důvod byl, že mě stavařina začala bavit a zajímat, proto jsem se rozhodl, že budu ve studiu dál pokračovat.

Neměl jste někdy tendence se na studium vykašlat, co bylo tím vaším motorem, abyste získal bakalářský titul?

Abych řekl pravdu, v jednu chvíli jsem se na studium vykašlal a školu jsem na dva roky přerušil. Bylo to v době, kdy jsem přišel do Komety a začal stabilně hrát extraligu. Už druhý rok, co jsem měl přerušeno, jsem si začal říkat, že je škoda trávit odpoledne sledováním seriálů a hraním videoher. Hlavně jsem nechtěl zahodit téměř tři ročníky, které jsem měl dostudované, proto jsem se ke studiu opět vrátil.

Jaký to byl pro vás pocit, když jste zdárně dokončil? Nepřemýšlel jste, že byste pokračoval i dál?

Byla to pro mě velká úleva a takové zadostiučinění. Přece jen to trvalo o trošku déle, než jsem prvně plánoval. Když se k tomu celkově vrátím, tak jsem čtyřleté bakalářské studium dokončil za osm let, když do toho tedy započítám i dva roky přerušení. Ve studiu ale pokračuji dál. Chybí mi tři semestry k dosažení inženýrského titulu.

V zámoří fungují vysoké školy, kam sportovci docházejí. Myslíte si, že by něco takového mělo být také u nás? Je plno sportovců, kteří nevědí, co budou dělat po kariéře…

U nás už funguje univerzitní liga a myslím si, že je to skvělá věc. Mnoho kluků, se kterými jsem i já hrál, se po maturitě rozhodovalo, jestli mají jít studovat, nebo se zkoušet prosadit v seniorském hokeji. Mnoho z nich zvolilo právě studium. Teď mají kluci možnost hrát za svou univerzitu a s hokejem končit nemusí. Když se na to podívám z druhého úhlu pohledu, tak nikdy jsem v Brně na hokeji neviděl víc holek než na souboji Masarykovy univerzity proti VUT. I toto je pro kluky velká motivace, aby se předvedli.

Umíte si představit, že byste se studovanému oboru věnoval? Nebo snad taková kavárna v Brně opravdu existuje?

Kavárna v Brně bohužel neexistuje. V zadání bakalářské práce jsem měl navrhnout bytový dům s jakoukoli provozovnou. Navrhl jsem právě kavárnu, protože mi to přišlo nejlehčí z hlediska nastudování norem a ostatních věcí. Jednou bych samozřejmě moc rád chodil okolo nějaké budovy, kterou jsem sám naprojektoval. (kas)