Karlovy Vary - Velmi slušně rozjetou sezonu zastavilo karlovarskému útočníkovi zranění ramene.

Jakub Flek, útočník HC Energie Karlovy Vary | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Rychlé nohy 26letého křídelního útočníka stačily i na extraligové obránce. Co víc. Jakub Flek dlouho vévodil kanadskému bodování Energie. Ve 44 zápasech posbíral 29 bodů za 17 gólů a 12 gólových asistencí. Jeho „aktivit“ si všimli i trenéři reprezentace. „Pokud to vezmu z osobního hlediska, tak se sezóna nevyvíjela špatně, cítil jsem se dobře. S klukama z lajny se hrálo fantasticky. Tomáš Rachůnek i David Gríger jsou nesmírně šikovní hráči, body jsme sbírali, góly tam nějaké spadly a pak za to přišla odměna a část splněného snu v podobě nominace do nároďáku, byť jen v pozici náhradníka a finální nominace nakonec nedopadla. Byla to ale i tak obrovská zkušenost a motivace k další práci,“ ohlíží se Jakub Flek.