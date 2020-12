Karlovarská družina znovu otočila zápas a nakonec vyhrála v prodloužení

Extraligoví hokejisté Zlína (v modrém) v dohrávce 9. kola po týdnu opět vyzvali hráče Karlových Varů. | Foto: pro Deník/Jiří Zaňát

„Led už stál za tužku, když to řeknu slušně, tak jsem nechtěl vymýšlet nějaké kličky, chtěl jsem vystřelit. Jel jsem z pravé strany, Libor (Kašík) si tam nechal na vyrážečku trochu místo, čekal, že tam budu dělat kličku. Naznačil jsem střelu, pak jsem se trochu vyklonil a musím říct, že to tam teda se štěstím propadlo. Podle mě mu to šlo někde nad teploměr a došouralo se to do brány,“ popisuje Jakub Flek proměněné trestné střílení 55 vteřin před koncem prodloužení ve Zlíně.