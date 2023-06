/ROZHOVOR/ Hokejový brankář Jan Bednář podepsal roční smlouvu v Grand Rapids Griffins, kde se bude rvát o nováčkovskou smlouvu a otevřou se mu brány NHL. Loňskou sezonu mu přerušilo vážné zranění, které vyústilo v odebrání jednoho žebra. Po dlouhé a psychicky náročné rekonvalescenci dokončil sezonu v Toledu. S přípravou po zranění mu pomohl karlovarský trenér brankářů Pavel Kněžický.

Brankář Jan Bednář absolvoval přípravu s karlovarskou Energií. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Honzo, absolvujete přípravu s A-týmem Energie. Jak se zatím cítíte?

Je to lepší než na začátku. Po sezoně jsem měl pouze týden volna. Domluvil jsem se tedy s kondičním trenérem Martinem Iterským dalším týdnu volna. Cítím se dobře. Příprava je intenzivní a jsem moc spokojený s tím, co tu děláme. Jsem rád, že mi Energie umožnila přípravu s týmem.

V loňské sezoně jste se potýkal se zdravotními potížemi, které přerušily vaší sezonu. Co se vlastně stalo?

Nebylo to nic příjemného. Chytal jsem zhruba dva měsíce a pak mi objevili krevní sraženiny na pravé ruce a plicích. Z juniorského týmu jsem hned přeletěl do Detroitu a tam se o mě, zaplať pán Bůh, postarali a dali mi tu nejlepší péči. Podstoupil jsem operaci, ve které mi vyndali jedno žebro. Tři měsíce po operaci jsem bral léky na ředění krve a nemohl jsem vůbec nic dělat. Tímto bych chtěl poděkovat i Pavlu Kněžickému, který mě tu výborně připravil. Když jsem se vracel do Ameriky, tak mi sami řekli, že nečekali, že přijdu takto dobře připravený. Tudíž mu patří poděkování za přípravu po mém zranění.

Jak probíhala rekonvalescence a jak pro vás byla náročná?

Bylo to těžké zejména po psychické stránce. Po operaci to samozřejmě trochu bolelo, ale postupem času bolest odezněla. Stalo se to v době, kdy jsem bojoval o nováčkovskou smlouvu v Detroitu, tudíž to bylo psychicky velice náročné. Nevěděl jsem, co budu další rok a pořád jsem seděl doma a přemýšlel nad tím, co bude. Po fyzické stránce se to celkem dalo, ale po psychické to bylo horší. Neustále jsem přemýšlel, volal jsem někomu a povídal si o tom, co se stalo. Netušil jsem, co bude následovat. Jsem rád, že po mém návratu do Ameriky jsem ihned dostal smlouvu na farmě a dali mi ještě jednu šanci.

To byl celkem povedený závěr sezony, když jste dostal šanci a ještě jste si zachytal…

Jednoznačně. Nepočítal jsem s tím, že v sezoně ještě nějaký zápas odchytám. Zachovali se ke mně velice hezky. Už když zjistili, co se mi stalo, tak nepřemýšleli nad tím, jestli mi pomáhat nebo ne. Přeletěl jsem do Detroitu a udělali mi potřebná vyšetření. Postarali se o mě výborně. Jsem za to vděčný. Když jsem poté přiletěl zpět z Čech, a vyzvedli mě na letišti, tak mi volal generální manažer, že má pro mě smlouvu na zbytek sezony a také na tu následující. Bylo to příjemné překvapení. Po podpisu smlouvy jsem se přesunul do Toleda, kde jsem strávil zbytek sezony. Vzpomínám na to v nejlepším, protože tam byla výborná parta kluků a skvělí trenéři. Jsem rád, že to tak dopadlo. Další rok strávím v Grand Rapids Griffins.

Po zdravotní stránce jste už nyní v pořádku?

Ano, už by mělo být vše v pořádku. Nikomu bych nepřál toto zažít. Z jednoho dne, kdy jsem seděl v šatně před tréninkem, jsem druhý den ležel v nemocnici na pokoji a čekal jsem na informace ohledně zdravotního stavu. Bylo to z ničeho nic. Jeden den ráno jsem se vzbudil a měl jsem oteklou ruku, ve které jsem cítil velký tlak. Nevěděl jsem, co to je. Když jsem přiletěl do Detroitu, tak oni hned věděli, co se děje a jak to léčit. Zařídili mi výborného operatéra, který mi zákrok provedl. Postarali se o mě nejlépe jak mohli a jsem za to rád.

Smlouvu pro následující rok tedy máte, jaký program vás čeká v následujících týdnech až měsících?

Tento týden ještě dojedu přípravu tady s A-týmem a v neděli odlétám do Detroitu, kde budu týden trénovat. Poté mě čeká Development Camp, který se koná od 1. července do 9. července. V Detroitu zůstávám celé léto a budu se připravovat s kluky, kteří tam budou, potažmo s hráči NHL, kteří do Detroitu postupně přijíždějí během léta.

Je v budoucnu nějaká šance, že byste znovu oblékl karlovarský dres?

Uvidíme, co ukáže čas. Nechci nad tím ani přemýšlet. Mám před sebou rok, ve kterém se mohu předvést v Americe. Budu se snažit o to, abych se každý den o krok posunul. Chci ukázat, že si nováčkovskou smlouvu zasloužím. Doufám, že na konci sezony to dobře dopadne a smlouvu podepíšu. Nad tímto tedy moc nepřemýšlím. Karlovy Vary byly a jsou mým domovem. Pokud v budoucnu bude šance, že se mohu vrátit a bude to smysluplné, tak se bránit nebudu. Momentálně jsem v situaci, kdy chci co nejdéle zůstat v Americe a porvat se o NHL.

Máte čas sledovat během sezony, jak se daří energetikům?

Určitě ano. I během sezony se podívám minimálně na výsledky a občas i na nějaký zápas. Podle toho, jak to jde časově. Energie mi dala příležitost se podívat do dospělého hokeje a dala mi šanci v A-týmu. Nikdy na to nezapomenu a vždy se budu rád vracet.