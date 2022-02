„Vybaví se mi legenda hokeje a českého sportu, která u nás nemá obdoby. Inspirativní sportovec, který obětoval vše tomu, co miluje,“ prozradil Jan Vanke, nohejbalista SK Liapor Karlovy Vary a české reprezentace.

Jubilant Jágr bilancoval: Dřív jsem byl predátor, dnes jsem býložravec

„Popřál bych mu, ať vydrží zdraví, protože to je pro každého člověka, a o to více sportovce, tím úplně nejdůležitějším. A po kariéře ať založí rodinu, aby zažil i tento pocit štěstí a předal své geny dál, protože by byla škoda, kdyby skončilo jen u jedné sportovní legendy,“ dodal Vanke k přání k padesátinám stále aktivního hráče.

„Mně se vybaví největší legenda českého hokeje, velký dříč a velký sympaťák,“ poukazoval kapitán mariánskolázeňské Viktorie Michal Drahorád.

Hokejová legenda Jaromír Jágr dnes slaví půl století.Zdroj: HC Energie Karlovy Vary

„Popřál bych mu do dalších let stejně elánu, ať už na ledě, na střídačce anebo v osobním životě,“ nasměroval Drahorád blahopřání do Kladna. Mezi gratulanty se zařadil i bývalý český běžec na lyžích a trojnásobný olympijský medailista Lukáš Bauer.

„Co se mi vybaví? Vysmátá hokejová legenda inspirující několik generací nejen sportovců,“ vysvětloval Bauer a hned připojil: „Popřál bych hlavně pevné zdraví, spokojenost a ať se daří jeho milovanému Kladnu.“

S gratulací přispěchal i další olympionik a bývalý úspěšný běžec na lyžích Milan Šperl. „Mně se vybaví tučňák a Nagano,“ připomněl Šperl angažmá ve věhlasné NHL či zlatou olympijskou medaili ve sbírce Jaromíra Jágra. „Přání bych trochu odlehčil, takže hlavně hodně sportovních úspěchů v druhé půlce sportovní kariéry,“ říká k přání hokejové legendě Šperl.

Osobnosti z Jágrova života: osudy těch, kteří ovlivnili vývoj kariéry slavné 68

„Pro mě to byl vždy Pan hokejista, světová extratřída,“ upozornil nejlepší český xterrák Jan Kubíček. „V jeho věku mu přeji zdraví, bez něho se po ledě prohánět nebude,“ vzkazuje své přání Jágrovi uznávaný triatlonista.