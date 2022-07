V uplynulé sezoně se těchto kempů zúčastnili i brankáři Jan Bednář a Patrik Hamrla, kteří prošli draftem do NHL v posledních dvou letech. Letos se pozvánky dočkal právě Kulich, který zamířil do Buffala z Montrealu jen dva dny po letošní volbě talentů.

Sabres hostili Development camp po čtyři dny, od středy do soboty. Každý den čekala na 43 vybraných hráčů jedna tréninková jednotka, v sobotu pak kemp vyvrcholil turnajem čtyř družstev při hře 3 na 3.

Kulich nastupoval za tým pojmenovaný po legendě Buffala Rene Robertovi. Pro vítězství si sice nedošel, během dopoledního klání však předvedl řadu povedených individuálních akcí. Talentovaný forvard tak jen korunoval své povedené výkony, které po čtyři dny předváděl. Ty neušly pozornosti ani Michaela Peci, asistenta trenéra na farmě Buffala v Rochesteru.

„Má skvělé ruce, jeho střela je výborná. Navíc je mu teprve osmnáct, ale když se podíváte, jak se chová na ledě i mimo něj, tak na svůj věk je neuvěřitelně vyzrálý,“ chválil ho bývalý kapitán Sabres.

Ten si pochvaloval, že v adaptaci na nové prostředí pomohli Kulichovi i další čeští hráči. „Je skvělé, že tu měl i Lukáše Rouska nebo Matěje Pekaře. Utvořili tady spolu takovou českou skupinku a pomohlo to i v komunikaci,“ dodal. Ještě v průběhu kempu se navíc Kulich dočkal splnění dalšího velkého snu, v pátek totiž podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Buffalem.

Po skončení kempu už ale mladý energetik vyrazil zpátky do Česka, kde se už v pondělí bude hlásit na srazu reprezentační dvacítky, která se připravuje na blížící se srpnový šampionát.

Mistrovství se původně rozehrálo už v tradičním termínu na přelomu roku, pandemie covidu ale dovolila českému týmu v sestavěi s Jiřím Kulichem odehrát pouhé dva zápasy. Šampionát byl posléze zrušen a bude znovu rozehrán od 9. srpna.

Po MS, kde by Kulich mohl navázat na povedený jarní šampionát do 18 let, už hned vletí do nové sezony. Zda v ní ale bude oblékat dres Buffala, Energie, či bude působit v nižších zámořských soutěžích, ale zatím není jasné.

Daniel Kubelka