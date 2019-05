V první části sezóny jste v rámci skupiny skončili předposlední, následně jste však s dvanáctibodovou rezervou převálcovali skupinu o umístění…

Nám do karet hrál trochu čas. Když se nám do týmu vrátili hráči, se kterými jsme již nepočítali, jelikož měli ambice hrát v seniorském hokeji, tak to přineslo zvýšení kvality, na druhou stranu to ale s sebou přineslo i změnu rolí a změnu hierarchie v celém týmu. Změny chtěly svůj čas, my jsme základní část skončili s bilancí deseti výher a deseti porážek, některé výhry však byly až v prodloužení nebo nájezdech a kvůli čtyřbodovému systému nám to na postup nestačilo. Díky výhrám v úvodu nadstavby se mužstvo zkonsolidovalo a našlo svou tvář, i díky tomu se nám pak podařilo devatenáct zápasů z dvaadvaceti vyhrát.

V bojích o play-off jste následně skončili po čtyřech prohrách poslední, mohla v tom hrát roli síla soupeřů?

My jsme kvalitu soupeřů očekávali, nemohli jsme si myslet, že by se jednalo o lehká utkání. K neúspěchu pomohla i naše nekvalita v zakončení, protože jsme všechny zápasy prohráli o gól, nebo gólem v power-play. Alarmující bylo, že ve čtyřech duelech, po kterých jsme ztratili možnost postupu, jsme vstřelili jen tři branky. To bylo rozhodující.

Zakončení tedy bude cílem zlepšení?

S koncovkou pracujeme neustále. V realitě zápasu se ale zlepšení projevuje jen nárazově, protože aspektů, které zakončení ovlivňují, je hrozně moc. Někdy se nám to vydaří a někdy vůbec.

S novým ročníkem juniorské extraligy se pojí i redukce týmů na 17/18 a také rozdělení na tři ročníky…

Oproti loňsku je to zase nová situace. Já postaršení do U20 vítám, protože to umožní srovnat biologický věk hráčů a některým z nich to dá ještě rok navíc v dobrém programu. Budou mít ještě šanci zabojovat o seniorský hokej, ačkoliv na to někteří nejsou v tento okamžik připravení, tak ten rok to může ještě změnit. Redukce týmů pro nadcházející sezónu je dle mého názoru také správně. Naším cílem bude připravit hráče na tuto i nadcházející sezónu, kdy už se sestupovat bude.

Může tříročníkový systém výrazně ovlivnit složení mužstva?

Samozřejmě. Nemůžeme zachovat všechny hráče ročníku 2000 a nemít pak v týmu návaznost, proto jsme se s některými z nich dohodli, že již u nás pokračovat nebudou. Myslím si, že to není poslední zásah do tohoto ročníku, bude záležet na tom, jak k tomu budou kluci přistupovat. Pak se nám povedlo některé hráče kvalitně doplnit, budeme ale hledat dál, protože hlavně naše obranné řady jsou hodně prořídlé. Potřebujeme v tuto chvíli doplnit hráče hlavně z ročníku 2002, tam máme z mnoha důvodů početní nesnáz.

Jak byste zhodnotil spolupráci s A-týmem a s nižšími kategoriemi?

Já jsem rád, že od trenérů A-týmu šla do naší kabiny zpráva, že je možné se dostat do extraligového utkání, což je určitě pozitivní. Adam Křemen, Tomáš Křehlík nebo David Tureček si to v uplynulé sezóně měli možnost vyzkoušet. Honza Bednář je, řekl bych, úplně jiná kategorie. Ten zvládl těžkou roli, kterou si vybojoval. Pozitivní je i to, že naši hráči měli možnost chodit i na tréninky s A-týmem, tam trenéři nechávali klukům hodně otevřené dveře. Spolupráce směrem k dorostu je na výborné úrovni.

Jan Bednář se ukázal nejen v extraligovém hokeji, ale zasáhl i v reprezentaci…

Chtěl bych ocenit to, že ustál ten kolotoč, který se vedle něj rozjel. Zůstal pokorný a z jeho vyjádření, která sleduji, mi to přijde, že ví, co chce, a ví, kam směřuje. Na mne to působí tak, že se mu z úspěchů nezatočila hlava, a to je to nejdůležitější.

Blíží se letní příprava, co vše tým čeká?

Už jsme rozjeli kombinované období, kdy trénujeme na suchu i na ledě, jsme rádi, že můžeme využívat led celoročně. Čeká nás tradiční soustředění na Stříbrné na přelomu května a června. Bude to období zaměřené na kondiční složku, kde se budeme soustředit na silový trénink. V tréninku na ledě budeme jeden den dělat posty, jeden den bude věnovaný bruslení a dále budeme kombinovat koncovku a hru v malém prostoru.

Jsou již domluvené nějaké přípravné zápasy?

Ano, přípravná utkání jsem finalizoval a myslím si, že skončíme na jedenácti přípravných duelech.

Jakub Mahr