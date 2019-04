Karlovy Vary - Jeho jméno sklidilo při nástupu národního týmu na led Realistic Arény největší ovace a fanoušci ho často vyvolávali. Není divu. Tady je teď hokejově doma. Útočník Energie Ondřej Beránek.

Ondřej Beránek v reprezentačním dresu v utkání proti Německu | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

"Byl jsem strašně nervózní, měl jsem k zápasu velký respekt, šel jsem do něj s pokorou," prozradil po utkání. První přípravný duel proti Německu se mu nakonec nad očekávání vydařil. 40 vteřin před vypršením první třetiny zvýšil vedení českého týmu na 4:2. "Šel jsem za nahozeným pukem, dohrál jsem ho a zkusil ho hodit na bránu. Se štěstím to tam padlo, jsem za to strašně rád," popisuje svou premiérovou trefu za nároďák. "Je to takový splněný sen, navíc když se mi to povedlo tady ve Varech," dodává. Naštěstí měl na ledě spoluhráče, který se místo oslavy gólu staral o samostný kotouč. "Kluci mi ho vzali, takže ho mám na památku," popisuje Ondřej Beránek.