Hrdinou posledních dvou zápasů byl Lubomír Kovařík, který v závěru třetí třetiny, jak ve čtvrtém utkání ve Vrchlabí, tak v pátém v Sokolově vstřelil vítězné góly. Po utkání pak bodrý Moravák jen stěží hledal v emocích slova. "Teď se strašně těžko mluví, jsem všeho takový plný. Je to nádherný pocit, ale nebylo to o mně, bylo to o celém týmu, fanoušcích, o všech. Mně to tam jen spadlo, ale stáli jsme za tím všichni," líčí své bezprostřední pocity odchovanec zlínského hokeje.

Baník v sérii předvedl, že se nevzdává za žádných okolností, a obrat předvedl i v pondělním utkání. "Říkali jsme si, že jsme poslední zápasy začali a hned prohrávali. Takže jsme chtěli začít lépe, vést a dotáhnout to do konce. Bohužel hned z první střely nám to tam spadlo. Musím ale říct, že tato série byla opravdu náročná. Vrchlabí si zaslouží klobouk dolů. Fakt to bylo vyrovnané každý zápas a rozhodovaly maličkosti. Rozhodlo to, že jsme tahali všichni za jeden provaz. Od srpna jsme se tvrdě připravovali každý den, měli jsme videa, posilovnu, všechno. Takže si myslím, že ten bůh to viděl a nějakým způsobem se nám to se štěstím vrátilo," hodnotí poslední finálový zápas i celou sérii Lubomír Kovařík. Tomu se střelecky proti Vrchlabí a výbornému Soukupovi dařilo.

Z patnácti gólů Baníku jich hráč s číslem 10 nastřílel hned třetinu, navíc byl jediný, kdo proměnil ve třetím finále samostatný nájezd v rozstřelu. "První zápas jsem nebyl se sebou vůbec spokojený, měl jsem slabší chvilku a říkal jsem si, že takhle to nepůjde. Pak se to ale nějakým způsobem obrátilo. Není to o mně, je to o nás všech," zůstává skromně při zemi Lubomír Kovařík. Ten v sérii o postup do první ligy vyrazí na svou rodnou Moravu, byť by si přál, aby to bylo ještě blíže jeho domovině. "Po pravdě, nikdy jsem tam nehrál, soupeře vůbec neznám a ani jsem se nedíval, kdo tam je nebo není. Trochu mě mrzí, že to není blíž Uherskému Ostrohu, že by přijeli kamarádi, rodiče, přítelkyně s Amálkou. Ale teď jsem nad tím nějak nepřemýšlel. Chtěli jsme zvládnout tuto sérii a to se podařilo. Zítra nás čeká dobrovolný trénink, takže si trochu odpočineme, protože nás to stálo hodně sil. A od středy se budeme zase tvrdě připravovat a půjdeme na to," říká k blížícímu se vyvrcholení druhé ligy Lubomír Kovařík.

Série s Moravskými Budějovicemi začne v pátek 5.4. od 18:00 na sokolovském zimním stadionu.

Tomáš Bouda