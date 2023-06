/HOKEJ/ Pravou rukou Davida Merce je druhý kustod HC Energie Karlovy Vary Tomáš Lengö. Zkusil si práci trenéra dětí, hráče, ale také například sudího. Ve volném čase se nadále věnuje hokeji, ovšem pouze na rekreační úrovni za HC Lvi Karlovy Vary.

Tomáš Lengö, kustod HC Energie Karlovy Vary. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Tomáši prozradíte, jak vypadá váš pracovní den z pozice druhého kustoda?

Přicházím na sedmou hodinu ranní. Chodíval jsem jako první, ale nyní je tu dřív Martin Iterský náš kondiční trenér. Prvně doplním vody do ledničky, aby je hráči měly připravené. Dám jim do skříňky čisté prádlo. Připravím nápoje na trénink a čekám na první hráče. Mezi prvními chodí Dědek (pozn. redakce Lukáš Pulpán) a nově Roman Přikryl.

Jak se vám spolupracuje s Davidem Mercem, v čem se liší vaše role, jelikož oba jste kustodi…

Já mám na starost kabinu a její chod. Ať už je to právě pití nebo prádlo. Většina Davidovy práce spočívá v broušení bruslí a vybavování výstrojí. Věnuje se tedy primárně péči o hráče. Vzájemně si ale vypomáháme. Na venkovních zápasech připravujeme společně kabinu. Během utkání pak oba otevíráme dvířka. Po skončení vše zabalíme a opět vybalíme dohromady. S Davidem je to dobrá spolupráce. Zatím jsem neměl jiného kolegu a velice nerad bych ho měnil. Doufám, že vydrží alespoň do důchodu.

Co je vaší náplní práce, když jsou hráči například v posilovně?

Je to první letní příprava, která je pro nás kustody pohodová. Motáme se pouze po zimním stadionu nebo v posilovně, pokud hráči potřebují ručník nebo pití. Jsme jim k dispozici. Kluci si vše ale obstarávají sami.

Čas od času vyměníte střídačku za led a obléknete se do trikotu sudího. Jak jste se k práci rozhodčího dostal?

Pískám většinou do 9. třídy a krajské juniory. Mám druhou nejvyšší licenci v Česku. Dostal jsem nabídku na kurz rozhodčího, když jsem byl ještě hokejový trenér. Byl jsem na rozhodčí neklidný a viděl jsem věci jinak. Udělal jsem si tedy kurz a všechno se změnilo. Jsem velký kliďas, jelikož sudí mají pár vteřin na rozhodnutí, takže se jich nyní zastanu (smích). Většinou jsem na čarách a je to náročné.

Je na vás tedy také vyvíjen nátlak, například ze strany rodičů, když pískáte zejména mládežnické soutěže?

Přesně tak. Rodiče jsou občas vtipní. Nejlepší je to přejít a jít dál. Potom si k tomu můžeme říct něco v kabině (smích). Rodiče vidí budoucnost svých dětí a vnímají to intenzivně. Jednou na mini hokeji vtrhl tatínek na trenéra a začal ho mlátit (smích). To byl můj největší zážitek jako sudí.

I vy osobně se stále věnujete hokeji a hrajete na HC Lvi Karlovy Vary. Kdo vás vůbec přivedl k hokeji?

To je naše hospodská liga (smích). Ve čtyřech letech měl rodiče poprvé vzali na hokej a já jsem si řekl, že ho vyzkouším.

Udělal jste si také trenérskou licenci…

Pár let jsem hokej hrál. Potom jsem dostal nabídku od Zdeňka Kubálka. Zkoušeli hráče, kteří skončí, dát k trénování. Začínal jsem u přípravky, kde jsem působil asi půl roku. Byl tu Jan Brychta, který si měl vzal k 8. třídě. Od té doby jsem byl většinou u starších dětí.

A nakonec jste se stal kustodem A-týmu Energie. K tomu jste se dostal jak?

Před pěti lety jezdil David Merc s reprezentací a chyběl tu jeden kustod. Jsem oddaný hokeji a poprosili mě, zda bych ho mohl zaskakovat. Rok jsem tedy dělal pomocné práce u A-týmu a trénoval jsem stále mládež. Následně jsem měl roční pauzu jako kustod, jelikož David skončil u reprezentace. Další rok skončil Vojtěch Polák, který tu působil jako kustod a zamířil do Sokolova. Volnou pozici nabídli mě. Nadále jsem se věnoval i trénování, ale bylo to časově hodně náročné. Již třetím rokem v kuse jsem u A-týmu jako pravá ruka Davida.

Práce to je časově náročná. Vlastně stejně jako pro hráče…

Je to velice časově náročné. Jezdíme i na několika denní tripy a doma si nás moc neužijí. Letos jsme měli volný celý měsíc v dubnu, takže už jsem doma lezl na nervy (smích). Neustále se mě přítelkyně ptala, kdy už začneme (smích). Další volno nás čeká v červenci, které bude kratší než v minulých letech. To se věnuji zejména přítelkyni a dětem, se kterými jezdíme na dovolenou.

Máte i jiné záliby mimo hokej, jelikož se zdá, že jste si prošel téměř všemi pozicemi, kterými lze…

Mám rád procházky po lese. S přítelkyni i dětmi pořád žijeme aktivně. O volných víkendech jezdíme na výlety, nebo jdeme na brusle či jedeme na kolech. Jsem sportovně založený a od toho se odvíjí i mé záliby.