České juniorky na zlato z mistrovství světa nedosáhly, když ve finále podlehly USA 1:5, přesto stříbrná medaile je i tak historickým úspěchem. Součástí českého týmu je i odchovankyně karlovarské Energie Lucie Velinská. Jak si užila celý turnaj a jaké budou oslavy?

Jsem neskutečně vděčná za tým, hlásila Lucie Velinská. | Foto: ceskyhokej.cz

Lucko, jaké byly vaše pocity bezprostředně po konci finále?

Je to veliký úspěch. Zároveň nás to trochu mrzí, protože jsme byly opravdu blízko k tomu vyhrát celý turnaj. Jsme ale samozřejmě moc rády za tu medaili, je to historický úspěch.

Po prohraném finále to musí být trochu hořkosladké. Dokážete si to alespoň trochu užít?

Myslím, že to z nás postupně spadne a užijeme si, že jsme druhé na světě. S holkami to určitě ještě oslavíme, než se zase rozutečeme po celém světě.

Ze čtvrtfinále jste odstoupila kvůli poraněnému prstu. Jak moc to bolí?

Myslel jsem si, že to mám zlomené. V nemocnici se naštěstí ukázalo, že to tak není. Normálně jsem pak odehrála semifinále a finále. Myslím si, že mi to akorát dodalo větší motivaci se vrátit.

Co říkal váš kanadský tým na semifinálovou výhru nad Kanadou?

Celý tým mi volal, protože měl zrovna před zápasem, takže jsem mluvila s trenérkami i se všemi spoluhráčkami. Byly hrozně nadšené. I teď, po finále, už mi posílaly fotky, že ten zápas sledovaly. Všichni mi drželi palce. Moc mě potěšilo, jak to se mnou prožívali a už se moc těším, až to společně oslavíme.

Jak moc jste si užila být součástí tohoto týmu, který předvedl obrovskou bojovnost a týmového ducha?

Jsem neskutečně vděčná. Měly jsme dobrou partu i mimo led. Ke konci už bylo vidět, že nám došly síly. Turnaj je ohromně fyzicky náročný a měly jsme toho už opravdu hodně. Dva zápasy s Kanadou a dva zápasy s USA během jednoho turnaje, to už možná nikdo z nás nikdy nezažije. S holkami jsme si to moc užily a budou mi moc chybět.

Kdyby vám někdo před turnajem řekl, že získáte stříbrnou medaili, že před turnajem porazíte USA a v semifinále Kanadu. Co byste si o tom myslela?

Zpočátku bych se asi pousmála. Zase jsem do turnaje chtěla jít s tím, že si věříme a máme na to vybojovat nějaký úspěch. Měly jsme mladší tým, ale ukázalo se, že máme na to porazit i Kanadu, která byla favoritem. Tím, že jsme pracovaly a byly jsme i tým, jak na ledě, tak i mimo něj, tak jsme dosáhly takového úspěchu, jakou je stříbrná medaile.

Až opadne lehké zklamání z porážky, jak oslavíte stříbro?

S holkami určitě na hotelu. Původně jsem už v úterý měla letět zpátky do Kanady. Domluvila jsem se ale, že zůstanu do soboty doma, za což jsem moc ráda. Budu se moct s rodinou a kamarády podělit o tu radost.

Daniel Kubelka, Milan Sochor