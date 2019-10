Již od samotného začátku Pražané tahali za kratší konec. Netrvalo to ani čtyři minuty a domácí se mohli radovat. Adam Křemen uzmul kotouč a v obranném pásmu ujeli obraně společně s Lukášem Adámkem, tomu po výborném pasu prvního jmenovaného nedělalo žádný problém zavěsit. Slávisté však chtěli rychle srovnat a poslali na Horáka několik střel, ten všechny lapil. Naopak, v osmé minutě utkání vyslal od modré Vítek Benda střelu, na kterou Pánek nebyl připravený. Ovšem po chvíli na druhé straně mohl snížit Tomáš Mareček, proti němu se ale parádním zákrokem blýskl Adam Horák. Poté se nic moc nedělo, až do posledních pěti minut třetiny. To nejprve na Pánka jel sám David Holub, hostujícího gólmana svou bekhendovou střelou nepřekvapil. Tím, kdo se prosadil, byl po chvíli kapitán Vít Jiskra, jenž svým pokusem propálil brankáře Pánka. Prosadili se ovšem i hosté, při signalizované výhodě Dejan Ribarovski střelou z mezikruží vymetl pravý horní roh Horákovy svatyně.

Do druhé třetiny hosté vystřídali brankáře, místo Petra Pánka na led naskočil Ondřej Kufa. To nic neměnilo na tom, že Energie měla ve hře navrch a hrálo se převážně v obranném pásmu hostí. V polovině třetiny se energetici radovali z gólu, který však nebyl uznán. Vít Jiskra střílel od modré a jeho střelu tečoval Adam Křemen, který měl hůl ale moc vysoko. O pět minut později byl vyloučen Róbert Bačo za hákování a hostům se naskytla možnost přesilové hry. Avšak to překvapivě byli Západočeši, kdo skóroval. Tomáš Křehlík ujel obraně a z pravého kruhu vymetl horní roh Kufovy branky.

V poslední části hry se spíše dohrávalo, celky se do žádných akcí nehrnuly a hrál se spíše defenzivní hokej. Dvacetiminutovku měli pod kontrolou hosté, drželi energetiky ve vlastním obranném pásmu a nedovolili jim rozehrát. Vybudovali si také spoustu nebezpečných příležitostí, nejvíce střílel Tomáš Labuzík. Adam Horák však všechny příležitosti mařil. Pět minut před koncem David Holub prokličkoval mezi obránci, kotouč mu trochu ujel, Kufa vyskočil směrem dopředu a heroickým zákrokem hokejkou puk vyrazil do bezpečí. To byla poslední větší šance zápasu, a Slavia se tak letos i nadále trápí, zatímco karlovarští junioři zažívají zcela odlišné pocity.

„Výborně se nám podařil vstup do utkání. Ze Slavie jsme měli trochu obavy, to jsou vždy specifická utkání prvního s posledním, někdy to vede naše hráče k podceňování soupeře. Hned v úvodu jsme se dostali do vedení 3:0, a i když jsme udělali spoustu hrubek, tak jsme si zápas pohlídali. Vážíme si třech bodů, ale musíme ještě na spoustě věcí zapracovat,“ uvedl trenér Energie Milan Čejka. (vm)