Junioři karlovarské Energie nezvládli ani druhé semifinálové utkání v domácím prostředí. Po středeční prohře 1:4, prohráli s Třincem i čtvrtou semifinálovou bitvu 1:3, čímž Oceláři srovnali sérii na 2:2 na zápasy. Rozhodující pátý duel, ve kterém se definitivně rozhodne o finalistovi, bude na programu v sobotu 6. dubna od 18.00 hodin v Třinci.

HC Energie Karlovy Vary – Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Úvodní třetina čtvrtého čtvrtfinále play-off mezi Energií a Třincem, se nesla v tréninkové hale KV Arény v duchu aktivního hokeje. Přesto byla k vidění pouze jedna velká šance, kterou si připsal na účet již ve 3. minutě domácí Vojtěch Čihař, který se dostal do samostatného úniku, ale jeho následný bekhendový pokus skončil nad brankou Třince.

Další velkou šanci spálili energetici ve druhé třetině, to se psala 30. minuta, kdy se po chybě obrany Třince hnalo na branku hostů karlovarské duo Záhejský a Šmajda. Oba si nahrávali tak dlouho, než první jmenovaný netrefil dobře puk a poslal ho mimo tři tyče. Potřetí zahrozila Energie Třinci při přesilové hře, kdy střela z hole Víta Záhejského skončila na břevně třinecké klece.

Co se nepovedlo energetikům, povedlo se Třinci. Ten vstoupil do závěrečné třetiny, nejlépe jak mohl, když se dostal ve 42. minutě před branku Varů k puku Robin Gerych, který následně povodil karlovarského brankáře a poslal svůj tým do vedení – 0:1.

Následně mohli jít hosté do dvoubrankového vedení, kdy si Miroslav Holinka individuální akcí najel do slotu, brankáře Energie Ebenstreita sice překonal, ale radost mu překazila branková konstrukce karlovarské svatyně. Energie poté šla ve 45. minutě do tří, když si Třinec vystřihl dvojnásobnou přesilovou hru, kterou dokázal brankově zúročit, když ji přetavil ve druhou branku ocelářů Miroslav Holinka – 0:2.

Třinec posléze definitivně zlomil energetiky v 57. minutě, kdy vstřelil vítěznou pojistku, o kterou se zasloužil po hrubce Varů v obranném pásmu Oskar Haas – 0:3. Energetici poté v závěru duelu kosmeticky upravili ukazatel skóre po přesné ráně Matěj Novotného do konečné podoby – 1:3.