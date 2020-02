„Myslím si, že naše mužstvo dneska odvedlo tvrdou a poctivou práci proti soupeři, který přijel ve velice silné sestavě. Viděli jsme parádní utkání, které nakonec na naši stranu překlopila soudržnost, obětavost a opravdu vysoce poctivá týmová hra,“ hodnotil utkání karlovarský kouč Václav Eismann.

Energetiky poslal do vedení v 8. minutě Novotný. Jednobrankový náskok vydržel domácím až do 38. minuty, potom zvýšil na 2:0 Křehlík. Hostům se podařilo skórovat až v 58. minutě, když se prosadil Nagy. Víc už ale Karlovaráci soupeři z Kladna nedovolili.

„Viděli velice pěkné extraligové juniorské utkání, napínavé až do konce. Na začátku druhé třetiny jsme hráli tři přesilovky, které jsme neproměnili, a tam se rozhodlo. Celkově vyhrál šťastnější tým ve vyrovnaném zápase. Vary jsou známé tím, že dobře brání, blokují střely a to se potvrdilo. V tomhle možná byly lepší než my a o ten gól vyhrály,“ přidal svůj pohled kladenský kouč Jiří Kopecký.

HC Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Novotný (Křehlík, Záruba), 38. Křehlík (Rozhon) – 53. Nagy (Urban).

Karlovy Vary: Horák – Benda, Kořán, Tureček, Stejskal, Cestr – Záruba, Křehlík, Jiskra, Rymon, Adámek, Černý, Rozhon, Křemen, Novotný D., Bačo, Seidler, Konášek

Kladno: Novotný L. – Ticháček, Funk, Šmatlák (A), Volráb, Zich, Staněk, Zíka – Rendla, Čermák, Jelínek, Bláha, Hašek, Bernat, Nagy, Šapovaliv, Urban, Chrenka, Klíma.