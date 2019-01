Karlovy Vary – Sedmizápasová vítězná šňůra Vlčí smečky HC Energie v KV Areně je u konce. Utnulo ji úterní střelecké trápení proti Bobrujsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Čech

Ani jedno z mužstev nedokázalo v pětašedesáti minutách skórovat a v nájezdové loterii se štěstí usmálo na běloruského soupeře. „Věděli jsme, že proti nám bude stát kvalitní houževnatý soupeř, což se potvrdilo. Hráli výborně, organizovaně, ale byť my jsme tentokrát ztratili dva body, tak jsme našim hráčům stejně poděkovali, protože si myslím, že jsme předvedli kvalitní výkon, kterému bohužel chyběla efektivnější koncovka. Ale co se týče nasazení, obětavosti a organizace hry v utkání, tak jsme spokojeni. Hráčům jsme proto poděkovali. Dovednostní soutěž je ošemetná a nemůžeme si myslet, že ji budeme vyhrávat do nekonečna," řekl po utkání trenér Tomáš Mariška.

HC Energie – Dinamo-Šinnik 0:1 sn (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0). Rozhodčí: Solovjov – Gerát, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 330.